تأثير جوزة الطيب على الضغط.. هل تسبب الهلوسة والتخدير؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني عديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، وهو حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، إذ تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، ليسبب للمريض عدة أمراض متفاوتة، وينصح عديد من الأشخاص باستخدام جوزة الطيب، لتأثيراتها الإيجابية على الضغط المرتفع.

تأثير جوزة الطيب على الضغط

قالت الدكتورة نهلة مسعد، طبيب واستشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن» إن جوزة الطيب، من التوابل، التي في الأصل أساس لصناعة الأدوية الحالية: «بدأنا بيها الطب الشعبي ثم الطب الحالي، واستخدامها سلاح ذو حدين، بمعنى إذا زادت الكمية سيكون لها تأثيرات جانبية خطيرة».

وأوضحت أن جوزة الطيب لها تأثرات على الضغط المرتفع في تهدئته؛ لكن لا يمكن الاعتماد عليها كعلاج إنما يمكن لتحسين الضغط تناولها بشرط ضبط الكمية المسموحة».

ما هو تأثير جوزة الطيب على الضغط؟

وأشارت الدكتورة نهلة مسعد، إلى أن جوزة الطيب، تحتوي على مركبات لمقاومة الالتهابات مثل Myristicin ومركب الـElemicin التي تحمي الأوعية الدموية من التصلب الذي يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم.

كما أثبتت دراسة أجريت سنة 2021 أن جوزة الطيب غني بالكالسيوم والمغنيسيوم اللذان يساعدان على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى احتواء جوزة الطيب على مركبات الفينوليك مضاد الأكسدة، مما يخلص القلب والأوعية الدموية من الشوارد الحرة فتحافظ على مرونة الأوعية الدموية وتحافظ على مرونتها، مع كفاءة القلب في ضخ الدم.

وإلى جانب الدور الشهير لجوزة الطيب كمهدئ طبيعى، يحسن من كفاءة النوم ليلًا ويحمي الجسم من ضغط الدم العصبي الناتج عن التوتر

ونصحت الاستشاري بتناول شاي جوزة الطيب مساء لمرضى الضغط وللوقاية أيضا، كما حذرت من الإفراط من تناوله حتى لا يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

الكمية المسموح بها من جوزة الطيب

وأوضحت طبيب واستشاري التغذية العلاجية، الكمية المسموح بها من جوزة الطيب، مشيرة إلى إن الجرعة المسموح بها تتوقف على عمر الفرد والصحة العامة وحالته الصحية وأي أدوية متناولة، لهذا لابد من استشارة طبيبه المتخصص، ولكن بشكل عام الكمية الضئيلة والمعتدلة من جوزة الطيب هي الكمية الآمنة للاستخدام.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول جوزة الطيب

وكان الموقع الطبي webmd، ذكر الآثار الصحية للإفراط في تناول جوزة الطيب، بمعنى الإفراط 120 ملليجرام أو أكثر يوميًا يتسبب في حدوث آثار صحية خطيرة على رأسها الهلوسة.

بعدما تبين لك الكمية المسموح بها من جوزة الطيب لا بد من توضيح الآثار الصحية الخطيرة المرتبطة بتناول جوزة الطيب بكميات كبيرة أو لمدة زمنية طويلة، ومنها الآتي:

التسمم

لأن جوزة الطيب يحتوي على مادة الميريستيسين (Myristicin)، لها تأثير سام إذا تواجدت بكميات كبيرة ضمن النظام الغذائي.

تلف الأعضاء

قد يتسبب تناول جرعات كبيرة من جوزة الطيب لفترة زمنية طويلة إلى الإصابة بتلف الأعضاء، على المدى البعيد.

جفاف الفم

عدم انتظام ضربات القلب.

الارتباك والقلق.

الغثيان والتقيؤ.

الدوخة.

الهلوسة.

الإثارة والهياج.

الوفاة.

الهلوسة بسبب خصائصه المخدرة.

الوخز.

الانفصال عن الواقع.

الهذيان.

النعاس الشديد.

الذهول.

الصداع.

ألم الصدر.

ألم البطن.

إحمرار الوجه.

ضيق الصدر.

الرعشة.

ارتفاع طفيف بضغط الدم.

انخفاض ضغط الدم المرافق مع صدمة، وازرقاق.