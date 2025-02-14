القاهرة - سمر حسين - صحة

يهاجم العديد من السيدات آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل، إذ تتعرض العديد منهن للشعور بالوهن والإرهاق بسبب هذه الآلام الشديدة، وقد تعتقد العديد من السيدات إن آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل هو علامة على الولادة المبكرة، بينما يعتقد البعض الآخر إنه شعور عارض، فما الأسباب وطرق العلاج؟

أسباب آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل

أكد ‎الدكتور فرج جراح العظام والمفاصل، لـ«الوطن»، أنّه عادةً ما تُعاني السيدات خلال أشهر الحمل إلى آلام المفاصل والعظام بشكل عارض، بل قد يزيد الأمر مع تغير الهرمونات بسبب الحمل، ما يتسبب في ظهور الألم بشكل كبير.

وأشار الطبيب إلى أنّ زيادة وزن السيدات في أثناء الحمل، لكونها تحمل جنينًا، يزيد من الضغط على اعظامها ما قد يسبب الألم بالمفاصل، وتحديدًا في منطقتي الظهر والحوض.

هل آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل من علامات الولادة المبكرة؟

وأجاب استشاري العظام، على سؤال السيدات، بعلاقة آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل من علامات الولادة المبكرة، مؤكدًا أن الشعور بالألم في الأشهر الأولى وخلال الثُلث الثاني من الحمل لا يعد إشارة أو علامة للولادة المبكرة، وأن الآلام تزيد ربما عند الولادة.

أسباب آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل في الأشهر الثلاثة الثانية

كان الموقع الرسمي لـ«يونيسيف»، أكد أنّه رغم اختفاء حدة أعراض آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل في الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل، لكن هناك بعض السيدات التي يواجهون آلامًا مُبرحة، إذ نصح «يونيسيف» بعدة أمور لعلاج الأمر.

ولمعالجة آلام أسفل الظهر والحوض، يوصى بممارسة التمارين الرياضية على امتداد الحمل، فضلًا عن الاعتماد على العلاج الطبيعي، وأحزمة الدعم الطبية.

أما حول التغلب على متلازمة النفق الرسغي، يفضل الراحة ووضع الثلج على اليد والرسغ.

كما أوضح اليونيسيف، إن الأغذية الصحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمران مهمان أثناء الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل وعلى امتداد فترة الحمل، لذا، استمري بممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، أثناء الحمل، مع تناول أغذية متنوعة لتحقيق ما يكفي من الطاقة، والبروتين، والفيتامينات والأملاح المعدنية.