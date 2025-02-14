أطعمة محظورة مع البرد.. امتنع عن تناولها حفاظا على صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تزايد انتشار نزلات البرد، تنصح وزارة الصحة، والمنظمة العالمية، بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي من شأنها تعزز الجهاز المناعي، لمواجهة الفيروسات والبكتيريا وعلاج الالتهابات، وعلى النقيض هناك أطعمة محظورة مع البرد، إذ تزيد من حدة الأعراض وتؤخر الشفاء، فما هي؟

أطعمة محظورة مع البرد

الأطعمة نفسها لا تسبب نزلات البرد بشكل مباشر، لكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بنزلات البرد، والتي قد تكون مرتبطة بتناول بعض الأطعمة أو أنماط تناول الطعام، كالإفراط في الأطعمة الغنية بالسكر أو الملح أو غيرها، وخلال السطور التالية، يرصد «الوطن» أطعمة محظورة مع البرد، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية لـ «الوطن»، والموقع الطبي Healthline.

أطعمة محظورة مع البرد

- الأطعمة السكرية:

تعد السكريات من الأطعمة المحظورة مع البرد ، إذ تحتوي على كميات كبيرة من السكر التي بدورها تضعف الجهاز المناعي وتزيد من الالتهابات، ما يزيد من فترة المرض.

- الأطعمة المقلية والدهنية:

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الزيوت والدهون، إذ تؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعي، كما يصعب هضمها وتزيد من الشعور بالثقل والتعب

- الأطعمة المصنعة:

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة التي تزيد من احتقان الأنف والتهاب الحلق، كما إنها غنية بالدهون التي تزيد من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

- منتجات الألبان:

تزيد منتجات الألبان في بعض الحالات من إفراز المخاط ما يزيد من انسداد الأنف وصعوبة التنفس، ويؤخر الشفاء.

- الحمضيات:

على الرغم من أنها مواد غنية بفيتامين سي، فإنّها قد تزيد من تهيج الحلق لدى بعض الأشخاص، ففاكهة الأفوكادو، تناولها بكثرة يسبب سيلان الأنف، وعصير الفراولة، يزيد من نزلات البرد والإنفلونزا

- الكافيين:

مثل القهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية، إذ يتسببا في جفاف الجسم، ويزيد من الشعور بآلام العضلات.

- الوجبات السريعة:

- الوجبات السريعة لا تحتوي على الفيتامينات المطلوبة لغذاء الجسم في هذه الفترة، وعلى رأسها البيتزا، لأنها تحتوي على الجبن والطماطم، التي تكثر من أعراض البرد وحدوث الالتهابات.

- الأطعمة الحارة:

لا بد من الحذر من تناول الأطعمة الحارة التي تسبب حدوث التهاب الحلق، وزيادة إنتاج مخاط الأنف.

- الزبدة والشكولاتة:

تحتوي الزبدة والشوكولاتة، على الدهون التي تزيد من أعراض الإنفلونزا والتهابات الحلق.