الامارات | 3 إماراتيات ضمن «فوربس» لأقوى 5 سيدات عربيات في القطاع الحكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن النسخة الأولى من قائمتها: «أقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي»، حيث تألقت 20 سيدة عربية بتأثير مميز في شغل مناصب قيادية لمؤسسات حكومية ودولية.

وسلطت القائمة الضوء على إسهامات السيدات العربيات، ودورهن في دفع عجلة التغيير في المؤسسات العامة وقيادتها، وتمثيل بلدانهن في المنظمات العالمية، وصياغة السياسات في قطاعات رئيسية، كالتمثيل الدبلوماسي والثقافة، والتكنولوجيا، والإعلام، والبيئة.

وتصدرت دولة الإمارات القائمة بـ11 سيدة، تليها السعودية بأربع سيدات، ثم مصر بثلاث سيدات، مما يعكس النفوذ المتزايد للمرأة العربية في القطاع الحكومي، ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الإدارة العامة في المنطقة.

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الوسط»، فقد تصدرت قائمة العام 2025: رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ومركز قطر للقيادات، المياسة بنت حمد آل ثاني، تليها في المركز الثاني سفيرة السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود.

وحلت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في المركز الثالث، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في المركز الرابع، ونائبة الرئيس والعضوة المنتدبة لمجلس دبي للإعلام، والمديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المرّي، في المركز الخامس.

يذكر أن القائمة تستند إلى معايير رئيسية، شملت: المنصب القيادي، والأدوار الإضافية التي تشغلها القائدة، ونطاق خبرتها، إضافة إلى المبادرات البارزة التي نفذتها خلال عام 2024.

ولفتت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن القائمة تضم 20 سيدة بمناصب قيادية في قطاعات متنوعة، مثل: التمثيل الدبلوماسي، والثقافة، والتكنولوجيا، والإعلام، والبيئة.

وأضافت : «في دولة الإمارات، تشغل النساء ثلثي الوظائف في القطاع العام، 30% منهن في المناصب القيادية، و15% في الوظائف الفنية والأكاديمية، في ما تسعى استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات كافة، وتحقيق التوازن بين الرجال والنساء في مراكز صنع القرار».