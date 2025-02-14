7 تسريحات شعر أنيقة ورومانسية لتتألقي في يوم الحب 2025 على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 10:19 صباحاً - في يوم الحب، لا شيء يضاهي إطلالة أنثوية ساحرة تعكس روح الرومانسية والأناقة؛ فهو المناسبة المثالية للتألق وإبراز جمالك بأسلوب أنثوي يجمع بين النعومة والرقيّ. ولا تكتمل إطلالتكِ في هذا اليوم من دون اختيار واحدة من تسريحات الشعر المميزة التي تعزز من جمال إطلالتك بعيداً عن المبالغة. فسواء أكنتِ تخططين لعشاء رومانسي فاخر، أو لقضاء أمسية مميزة مع أحبائك، إليكِ سبع تسريحات شعر أنيقة تناسب جميع الأذواق في يوم الحب، اخترناها لكِ لتستوحي منها إطلالتكِ في هذه المناسبة المميزة، وقد اخترناها من إطلالات النجمات على إنستغرام. ولا تنسَي أن تضيفي إليها لمساتكِ المميزة والمتفرّدة، من خلال تزيينها بأكسسوارات شعر ناعمة ومناسبة للتسريحة التي اخترتِها.

تسريحة الويفي المنسدلة من نوال الزغبي

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لا شيء يضاهي جمال التموّجات الناعمة التي تُضفي لمسة حالمة على إطلالتكِ في يوم الحب. إذ إن تسريحة الشعر المموّج تناسب مختلف أطوال الشعر، وتساعدكِ في جعل شعركِ أكثر كثافة وأكبر حجماً. وإن رغبتِ يمكنكِ تعزيز جمالها بأكسسوار ناعم مثل دبوس مرصّع بالأحجار كما فعلت الفنانة نوال الزغبي، أو وردة جانبية لمظهر أكثر رومانسية. اختاريها مع الفرق النصفي أو الجانبي أو الغُرة المسحوبة إلى خلف الأذن، إذا كنتِ ترغبين في مظهر مريح وعملي.

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الويفي من رحمة رياض

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إذا كنتِ من محبات الإطلالات الكلاسيكية الأنيقة؛ فإن تسريحة الكعكة العالية ذات الخصلات الويفي المنسدلة حول الوجه، تمنحكِ لمسة ناعمة وجذابة ورومانسية في يوم الحب، كما أنها تسريحة شبابية وعملية، وتجعل إطلالتكِ أكثر شباباً ونابضة بالحياة. يمكنكِ اعتمادها من دون أكسسوارات، وإن رغبتِ يمكنك تزيينها بربطة ساتان أو مشبك لؤلؤي لمزيد من الفخامة.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض المالس من هنا الزاهد

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لإطلالة أنيقة وعصرية وشبابية في آن، جرّبي تسريحة ذيل الحصان المنخفض المالس على طريقة الفنانة هنا الزاهد، مع لفّ خُصلة من الشعر حول الربطة لإخفائها، واعتماد الفرق النصفي والغُرة المالسة بشكل عفوي إلى الخلف. هذه التسريحة تمنحكِ مظهراً أنثوياً لافتاً؛ بخاصة عند دمجها مع مكياج ناعم وأقراط مميزة. هذه التسريحة مثالية لكِ إذا كنتِ من صاحبات الشعر الطويل؛ لأنها تضمن لكِ إطلالة مريحة وأنيقة في الوقت نفسه.

تسريحة الضفيرة الطويلة من ياسمين صبري

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سواء اخترتِ تسريحة الضفيرة الجانبية المتداخلة أو الضفيرة الهولندية أو تسريحة الضفائر المرفوعة، أو تسريحة الضفيرة بأسلوب ذيل الحصان؛ فإن تسريحة الضفائر بأشكالها المختلفة تضيف لمسة من السحر والأنوثة إلى إطلالتكِ، معززة بلمسة طفولية آسرة. يمكنكِ أيضاً ترك بعض الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه لتعزيز الطابع الرومانسي في مظهرك خلال يوم الحب 2025، وإن رغبتِ يمكنكِ اعتمادها مع الغرة المشدودة بالكامل؛ لإطلالة أنيقة تسلّط الضوء على ملامح وجهكِ ومكياجك، كما فعلت الفنانة ياسمين صبري.

تسريحة الشعر المبلل المنسدل الأنيقة من سيرين عبدالنور

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تعَد تسريحة الشعر المبلل المنسدل بأسلوب أنيق، من أكثر تسريحات الشعر رواجاً وشعبية، وهي تسريحة تلائم إطلالتكِ في يوم الحب؛ حيث تمنحكِ مظهراً عصرياً رومانسياً في آن، وتُبرز ملامح وجهكِ ومكياجك؛ خصوصاً إذا اعتمدتِها مع الغُرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف على طريقة الفنانة سيرين عبدالنور. فإذا كنتِ ترغبين في إطلالة جريئة وعصرية؛ فإن تسريحة الشعر المبلل هي الخيار المثالي لكِ. قومي بتمشيط شعركِ إلى الخلف باستخدام جِل لامع يمنحه مظهراً أنيقاً ومصقولاً؛ مما يجعله يتناسب مع السهرات الفاخرة في يوم الحب.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع من هيفاء وهبي

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تسريحة نصف الرفعة تجمع بين الأنوثة والأناقة، وهي واحدة من الخيارات الرائعة ليوم الحب، وتُكمل إطلالتكِ بأسلوب رومانسي لافت؛ حيث يمكنكِ رفع الجزء العلوي من شعركِ على شكل كعكة صغيرة، وترك باقي الشعر منسدلاً بأسلوب الكيرلي الرفيع أو الويفي الطبيعي، وذلك على طريقة الفنانة هيفاء وهبي. تناسب هذه التسريحة الشعر الطويل ومتوسط الطول، وتلائم إطلالتكِ في يوم الحب لاسيّما إذا اعتمدتِها مع مكياج ناعم بلمسات لامعة وفستان أنيق يُبرز قوامكِ.

تسريحة الشعر المالس من مي عمر

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أما إذا كنتِ من صاحبات الشعر الطويل اللواتي يرغبن في إبراز جمال شعرهن وحيويته، لا تترددي في يوم الحب باعتماد تسريحة الشعر المالس المنسدل مع الفرق النصفي؛ فهي تمنحكِ مظهراً شبابياً وأنيقاً ورمانسياً في آن. إنها تسريحة شعر كلاسيكية جذابة من وحي الفنانة مي عمر، وتُكمل إطلالتكِ الأنثوية في هذه المناسبة، سواء أكنتِ تتحضرين لعشاء رومانسي، أو لسهرة مع الأصدقاء.