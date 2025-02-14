أجدد العطور ليوم الحب 2025: اختاري الأنسب لإطلالة رومانسية ساحرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 10:19 صباحاً - يُعد يوم الحب فرصة مثالية للاحتفال بالحب والجمال والرومانسية، ولإضافة لمسة مميزة على إطلالتك في هذا اليوم، لا شيء أفضل من اختيار عطر نسائي يعكس مشاعركِ ويزيدكِ جاذبية وسحراً. فالعطور لها القدرة على ترك انطباع قوي، لذا فإن اختيار العطر المناسب يمكن أن يعزز من جمالك في هذه المناسبة الخاصة.

ومن "الخليج 365"، جمعنا لكِ مجموعة من أجدد العطور التي تم تصميمها بعناية لتناسب أجواء الحب والرومانسية. سواء كنتِ تبحثين عن عطر زهري ناعم، أو نفحات دافئة وجذابة، أو حتى تركيبة مغرية ومميزة، ستجدين في هذه المجموعة ما يناسب ذوقكِ ويعبر عن شخصيتكِ. وتجعلكِ تتألقين في يوم الحب، وتتركين أثراً لا يُنسى.

عطر Stronger With You Tobacco Unisex من أرماني بيوتي Armani Beauty

عطر Stronger With You Tobacco Unisex من أرماني بيوتي Armani Beauty

يبدأ هذا العطر من أرماني بيوتي Armani Beauty بنفحات حارة وحيوية من الفلفل الأسود، الممزوجة مع الهيل والميرمية. في قلب العطر، تتناغم أوراق القرفة الناعمة لإضافة مزيد من الحيوية إلى اتفاقية التبغ التي تشكل نجم العطر، مع لمسات من الكستناء المجمد لإضفاء الحلاوة. وأخيراً، يستقر العطر على قاعدة دافئة من الفانيليا البوربون، والعنبر، وصمغ الإيليمي.

عطر l’Eau de Parfum Intense Women من كلوي Chloé

عطر l’Eau de Parfum Intense Women من كلوي Chloé

عطر L’Eau de Parfum Intense من كلوي Chloé هو تعبير عن القوة والحرية التي تتمتع بها النساء في كل مكان، ويعكس طاقته من خلال أربع نساء ملهمات يمثلن قيم العلامة التجارية. يبدأ العطر بنفحات من التوت العذب، تحتضنها رائحة الورد التي تعززها وتبرز جاذبيتها. تتبعها مكونات دافئة من الأخشاب العنبرية التي تضيف عمقاً وثراءً للعطر. عطر أنثوي ومغرٍ مثالي لكل مناسبة ويدوم طوال اليوم.

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عطر Rose Amira من غيرلان Guerlain

عطر Rose Amira من غيرلان Guerlain

يعد عطر Rose Amira تحية من غيرلان Guerlain تحية لملكة الزهور، الورد، بأبعاده الليلية. في هذا العطر، يكشف الورد عن أكثر روائحه حسية ممزوجة مع بخور الراتنج والدفء الناتج عن الباتشولي. تتناغم هذه المكونات لتمنحك رائحة غنية تجمع بين القوة والنعومة، مدعومة بمسكات تضفي طابعاً من الغموض والجمال.

عطر Bonbon من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf

عطر Bonbon من فيكتور أند رولف Viktor & Rolf

عطر Bonbon هو تجربة لذيذة تنبض بنكهات الكراميل التي تبدأ قوية وذات طابع حاد، ثم تتحول إلى طابع أكثر ليونة وحلاوة في منتصف العطر، لتصبح أكثر عمقاً في قاعدة العطر. يعتبر هذا العطر بمثابة دعوة للتمتع بشعور جميل وآسر، فكل من ترتديه، تروي قصتها الخاصة من خلال العطر.

عطر Crystal Noir من فرساتشي Versace

عطر Crystal Noir من فرساتشي Versace

عطر Crystal Noir من فرساتشي Versace هو رائحة مثيرة وجذابة تنبض بالأنوثة الفاخرة. يبدأ العطر بنفحات من الحمضيات الشمسية الدافئة التي تذكّر بغروب الشمس في الشرق الأوسط، مع لمسات حارّة من الفلفل الأسود. ويستمر العطر ليكشف عن قلب زهري فاتن يختتم برائحة دافئة وعميقة من الأخشاب الشرقية، مما يخلق إحساساً من السحر والجاذبية الفاخرة.