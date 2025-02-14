الامارات | تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 فبراير 2025

يهدد تغير المناخ تقليد عيد الحب الشهير المتمثل في إهداء الشوكولاتة، إذ أصبح الكاكاو أكثر ندرة وأعلى تكلفة بسبب الظروف المناخية المتغيرة في مناطق إنتاجه الأساسية.

كشف تقرير جديد، صادر عن منظمة Christian Aid، أن درجات الحرارة المرتفعة وهطول الأمطار غير المنتظمة تسببت في تدمير محاصيل الكاكاو في غانا وكوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا، التي تمثل حوالي 70% من إنتاج الكاكاو عالميا.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكاكاو بنسبة 400%، ليصل سعر الطن إلى 12218 دولارا بعد أن ضرب الجفاف والفيضانات والظروف المناخية المتطرفة مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا.

وتتطلب شجرة الكاكاو، المكون الأساسي للشوكولاتة، ظروفا بيئية دقيقة تشمل الرطوبة العالية والأمطار الوفيرة. ولذلك، يقتصر إنتاجها على المناطق الاستوائية، ولا سيما في غرب إفريقيا التي تعد أكبر منتج للكاكاو، إذ تساهم غانا وكوت ديفوار معا بنحو 58% من الإنتاج العالمي.

كما تؤثر التغيرات المناخية على الملقحات التي تعتمد عليها أشجار الكاكاو لتخصيب أزهارها، ما يزيد من تعقيد المشكلة. ومن جانب آخر، فإن إزالة الغابات في المنطقة تساهم في تدهور الأراضي المناسبة لزراعة الكاكاو.

ويحذر التقرير من أن الخسائر المتوقعة في إنتاج الكاكاو تتزامن مع زيادة الطلب على الشوكولاتة عالميا، الذي يتوقع أن يصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أن تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة.

وتدعو المنظمة إلى ضرورة التحول إلى مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل تأثيرات تغير المناخ. كما أكدت على ضرورة تقديم الدعم لمزارعي الكاكاو لمساعدتهم على التكيف مع هذه التغيرات الطارئة.