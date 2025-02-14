ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا يوميًا؟.. مزايا لا تتخيلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

حظيت بذور الشيا في السنوات الأخيرة، بشعبية واسعة خاصة في أوساط المهتمين بالصحة والتغذية السليمة، لما تحتويه من عناصر غذائية غنية تعزز الصحة العامة، إلا أن تناولها دون وعي قد يؤدي إلى بعض التأثيرات الجانبية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

فوائد بذور الشيا الصحية

تعد الألياف الغذائية الموجودة في بذور الشيا عنصرًا أساسيًا لصحة الجهاز الهضمي، إذ تسهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، حيث قال الدكتور عماد صبحي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في تعزيز صحة الأمعاء من خلال تغذية البكتيريا النافعة وتحسين الهضم، ويساعد تناول بذور الشيا على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للسمنة، فإن إدخال الألياف والبروتين في الوجبات اليومية يسهم في خفض الوزن بشكل فعال.

وأضاف أن بذور الشيا غنية بأحماض «أوميجا-3» الدهنية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب، فتناولها بانتظام قد يُساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند استبدال الدهون المُشبعة بالدهون الصحية الموجودة فيها.

وتحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية للحفاظ على قوة العظام، وتعمل مُضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا على محاربة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأشار استشاري التغذية العلاجية أن أحماض أوميجا-3 الدهنية تعزز صحة الدماغ، وتحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية.

أضرار بذور الشيا.. متى تصبح خطرة؟

وعلى الرغم من فوائدها، قد تؤدي بذور الشيا إلى مشكلات صحية إذا لم يتم تناولها بحذر، حيث يؤدي الاستهلاك المفرط للألياف إلى مشكلات مثل الانتفاخ، الغازات، والإمساك، وحذر الدكتور عماد صبحي، أخصائي التغذية من تناول كميات كبيرة من بذور الشيا دون شرب كمية كافية من الماء فقد يؤدي إلى اضطرابات هضمية، لذا يجب إدخالها إلى النظام الغذائي تدريجيًا.

وتساهم بذور الشيا في خفض ضغط الدم، مما قد يكون خطيرًا على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو الذين يتناولون أدوية خافضة للضغط.

وقد يعاني البعض من حساسية تجاه بذور الشيا، ما يسبب طفحًا جلديًا أو اضطرابات هضمية، فـ ينصح الأطباء بتجربة كميات صغيرة أولًا للتأكد من عدم وجود حساسية.

وأشار إلى أن بذور الشيا تحتوي على مركبات قد تزيد من ميوعة الدم، مما يشكل خطرًا عند تناولها مع أدوية مميعات الدم، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

وهناك جدل علمي حول ما إذا كانت بذور الشيا تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أم تقلله، لذا يُنصح بتناولها باعتدال.

وقد تعزز بذور الشيا مفعول أدوية السكري، مما يؤدي إلى انخفاض مفرط في مستويات السكر في الدم، إذ ينصح استشاري التغذية العلاجية بمراقبة مستويات السكر بانتظام عند استهلاكها.

وتمتص بذور الشيا كميات كبيرة من الماء، مما قد يسبب انسدادًا في الحلق إذا تم تناولها جافة بكميات كبيرة.

وأظهرت بعض الدراسات أن أنواعًا معينة من بذور الشيا قد تؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية لدى بعض الأشخاص، لذا يجب اختيار النوع المناسب.

وعلى الرغم من فوائدها، ينبغي على الحوامل تناول بذور الشيا بحذر، حيث قد تؤثر على الجهاز الهضمي أو تسبب تفاعلات تحسسية، فـ يجب على الحامل التأكد من عدم وجود حساسية تجاه بذور الشيا والحرص على تناولها بكميات معتدلة.

كيفية تناول بذور الشيا بطريقة آمنة؟

ولتجنب أي آثار سلبية، ينصح دكتور عماد صبحي استشاري التغذية العلاجية باتباع النصائح التالية:

- نقع بذور الشيا في الماء لمدة 30-120 دقيقة قبل تناولها.

- شرب كميات كافية من الماء عند إدخالها إلى النظام الغذائي.

- استخدامها بشكل تدريجي لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

- طحنها قبل الاستخدام لتسهيل هضمها.

- استشارة الطبيب في حال وجود أي أمراض مزمنة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا يوميًا؟

ووفقًا لموقع Healthline، فإن تناول بذور الشيا بشكل منتظم يمد الجسم بالعناصر الغذائية التالية لكل 100 جرام:

486 سعرًا حراريًا

17 جرامًا من البروتين

30 جرامًا من الدهون، منها 3.3 جرامًا دهون مشبعة

9.8 جرام من الكالسيوم

14% من احتياج الجسم اليومي للحديد

12% من المغنيسيوم

23% من الفوسفور

20% من الزنك

15% من فيتامين B3 (النياسين)

إذ تساهم هذه العناصر في تعزيز صحة العظام، تحسين وظائف القلب، ودعم صحة الدماغ.