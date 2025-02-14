الامارات | قرد يقطع الكهرباء عن بلد بأكمله .. لمدة 7 ساعات !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سريلانكا انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي بعد حادثة غير مألوفة في محطة "بانادورا" للطاقة.

حيث تسلل قرد إلى المنشأة وتسبب في اضطراب بالشبكة الكهربائية أدى إلى توقف إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

ووقع الحادث في تمام الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي قبل أيام، عندما قفزت مجموعة من القرود إلى المحطة، مما أدى إلى ملامسة أحدها لخطوط النقل الرئيسية، متسببًا في الانقطاع المفاجئ.

وفي البداية، لم تكن فرق الكهرباء على دراية بالأسباب الدقيقة للعطل، لكن وزير الطاقة السريلانكي، كومارا جاياكودي، أكد لاحقًا أن الأمر مرتبط بهذه المجموعة من الحيوانات.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام المحلية: "لقد لامس قرد محول الطاقة في شبكتنا، مما تسبب في اختلال النظام. مهندسونا يعملون على إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وأعطت السلطات الأولوية للمرافق الطبية ومحطات تنقية المياه، في محاولة للتخفيف من آثار الانقطاع على الحياة اليومية.

واستغرقت عملية إعادة التيار الكهربائي بالكامل نحو سبع ساعات، وسط مخاوف متزايدة من تكرار مثل هذه الحوادث.

ورغم تأكيدات وزير الطاقة، أبدى أحد حراس الأمن في المحطة شكوكه حول مسؤولية القرد، مشيرًا إلى أن هذه الحيوانات تتسلل إلى المنشأة بشكل متكرر دون أن تتسبب في مثل هذا العطل.

وقال لصحيفة "ديلي ميرور": "القرود تدخل المحطة باستمرار، لكنني لا أعتقد أن هذا الانقطاع كان بسببها".

الحادثة أعادت إلى الأذهان أزمة انقطاع الكهرباء الواسعة التي شهدتها سريلانكا في صيف 2022، حيث واجهت البلاد نقصًا حادًا في مصادر الطاقة، ما أثار قلق المواطنين من تكرار الأزمة، خاصة بعد تعطل محطة الطاقة بالفحم في "نوروتشولاي" عقب الحادث الأخير، مما يهدد بمزيد من الانقطاعات في المستقبل.

وعلى الرغم من أن الطاقة الكهرومائية تُعتبر المصدر الأساسي للكهرباء في سريلانكا، فإن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم والنفط، مما يجعل أي اضطراب في الإمدادات مؤثرًا بشكل كبير على شبكة الكهرباء.