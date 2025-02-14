الامارات | ماذا تريدين لعيد ميلادك الـ 104 ؟ زيارة السجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

احتفلت امرأة من نيويورك بعيد ميلادها الرابع بعد المائة بتحقيق أمنية من الأمنيات التي كانت ترغب في القيام بها وهي القيام بزيارة السجن المحلي.

وقال مكتب عمدة مقاطعة ليفينجستون إن المرأة التي تدعى لوريتا، أخبرت الموظفين في دار رعاية أفون أنها تريد تلبية رغبتها بالاحتفال بعيد ميلادها الرابع بعد المائة بزيارة سجن مقاطعة ليفينجستون والتجول فيه والتعرف على أقسامه. ووافق مكتب العمدة وفقا لوكالة "يو بي آي" على الطلب الغريب، وتمت دعوة لوريتا للقيام بجولة في منشأة الاحتجاز.

وقال مكتب العمدة في منشور على فيسبوك: "قبل جولتها، احتفلنا ببعض القهوة والكعك. وأخبرت المرأة العمدة بأن سر العيش حياة طويلة برأيها هو الاهتمام بأعمالك!"

وقال المنشور إن لوريتا "قضت وقتًا رائعًا في جولة في منشأة سجننا".

وقال المسؤولون: "نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من تحقيق أمنيات عيد ميلادها. شكرًا لكم على كل الضحك اليوم ولأنكم أشخاص رائعون."