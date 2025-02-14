الامارات | «موسم ربع قرن للابتكار»: هُنا تتحرك العقول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، وانطلاقاً من رؤيته التنموية في بناء أجيال مبدعة قادرة على توظيف التكنولوجيا في مواجهة تحديات المستقبل وخدمة الإنسان، يُنظم مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، «موسم ربع قرن للابتكار»، تحت شعار «هُنا تتحرك العقول»، وذلك يومَي 22 و23 فبراير الجاري، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ويُعدّ الموسم حدثاً استثنائياً يجمع بين شغف المعرفة وروح الابتكار، حيث يُشكّل منصة تتحرك فيها العقول المُحبة للتكنولوجيا والعلوم والابتكار، من خلال طرح تجارب متنوعة، تشمل التحديات التقنية المختلفة، والجلسات الملهمة مع القادة والمبتكرين في قطاعات العلوم والتكنولوجيا، وإحداث نقلة نوعية في تنمية وتطوير قدرات منتسبيها عبر منحهم فرصة ذهبية لعرض مشاريعهم وإبراز مواهبهم لتحفيزهم على تقديم المزيد من الابتكارات، التي تسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة مركزاً عالمياً للابتكار والتعليم.

ويشهد الموسم سلسلة من التحديات التقنية، منها بطولة الإمارات الوطنية لروبوتات VEX.

كما يشمل الموسم تحدي القرصنة الأخلاقية (RQ CTF)، للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، ليختبر مهارات المشاركين في مجال الأمن السيبراني.

كما يضم الموسم معسكراً ريادياً لصنّاع المحتوى العلمي، للفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً.