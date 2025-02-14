الامارات | «عطونا حق الليلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل مواقع مختلفة في أرجاء الإمارات بفعالية «حق الليلة»، وهي الاحتفالية الإماراتية التقليدية المبهجة والمنبثقة من عبق التراث وأصالته، والتي ترمز لبدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتجسد الفرحة بقرب حلول الشهر الفضيل.

وتجمع الفعالية العائلات وأطفالها للاستمتاع بهذه التجربة، وتتزين الأمكنة والأطفال بملابس إماراتية تراثية، وتنتشر الأهازيج الخاصة، وتتاح للأطفال المشاركة في غناء هذه الأهازيج، من مثل «عطونا حق الليلة»، وهم يجمعون أكياس الحلوى، لتبقى تلك الاحتفالية خالدة في ذاكرتهم.