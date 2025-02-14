الامارات | «منتدى القوز للريادة الإبداعية».. مساحة مُلهمة للأفكار والمشاريع المبتكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُمثّل «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، منصة مبتكرة تهدف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يتضمنه من فرص تنموية تسهم في دعم الابتكار، وتعزيز المشهد الإبداعي في الإمارة.

وكشفت تقارير الهيئة عن نجاح نسخة المنتدى الثانية في استقطاب أكثر من 700 مبدع ورائد أعمال من مختلف أنحاء العالم، شاركوا في سلسلة متنوعة من ورش العمل والندوات النقاشية والإرشادية وجلسات التواصل، التي عقدتها الهيئة خلال فترة المنتدى الذي استضافته منطقة القوز الإبداعية، بهدف دعم روّاد الأعمال، وفتح الآفاق أمامهم، ومنحهم فرصة التواصل مع خبراء الصناعة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات استثمارية ناجحة.

متطلبات المبدعين

وفي السياق، أشارت مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، خلود خوري، إلى أن دبي أصبحت نقطة جذب لروّاد الأعمال والمستثمرين، بفضل ما تمتلكه من فرص استثمارية تلبي متطلبات المبدعين في المجالات كافة، كما تقدم لهم تسهيلات تُمكنهم من النجاح والتطور، وقالت: «توفّر دبي بيئة تنموية واستثمارية متفردة قادرة على جذب أصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتأسيس ومزاولة أعمالهم ومشروعاتهم المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية»، ولفتت إلى أن «دبي للثقافة» تسعى عبر مشروعاتها ومبادراتها المتنوعة إلى دعم أعضاء المجتمع الإبداعي، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وتمكينهم من الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي الذي تطمح دبي لأن تكون مركزه العالمي بحلول 2026.

دعم الشركات الناشئة

وشهدت نسخة المنتدى الثانية، تنظيم مسابقة «القوز للريادة الإبداعية» الرامية إلى دعم الشركات الناشئة، وتشجيع روّاد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة، تعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، حيث استقبلت المسابقة عدداً كبيراً من طلبات المشاركة، تأهل منها إلى القائمة القصيرة ست شركات ناشئة، عرضت أفكارها أمام أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت: هاشم منتصر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «ذا لايتهاوس»، ومحمد كاظم، الشريك المؤسس لشركة «تماشي»، وجيني غنيمة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مايند كلاود ترايب»، وميديا نوسنتيني، المؤسس لشركة «C3»، وسحر عبدالله، مدير أول في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وشو شودري، جامع فنون ومؤسس «دي إن إيه هيلث آند ويلنس».

تطلعات مستقبلية

ووفقاً لنتائج المسابقة، كان المركز الأول من نصيب ميسون الشامسي من مؤسسة شركة «كريمز بوتانيكس»، المتخصصة في المنتجات الطبيعية والاستدامة، وقالت: «أسهم المنتدى في منحنا فرصة للتواصل مع خبراء في الصناعة وشركاء محتملين وروّاد أعمال شاركونا الأفكار نفسها، وهو ما يُمكننا من تحقيق تطلعاتنا المستقبلية، لاسيما أن رسالة علامتنا التجارية تتناغم مع أهداف المنتدى في عرض منتجات مبتكرة مستوحاة من التراث الإماراتي الغني».

حِرَف تقليدية

وفاز بالمركز الثاني الفنانة التشكيلية الإماراتية غالية المنصوري، مالكة استوديو «كنز للفنون»، الذي يُعدّ أول استوديو متنقل للفنون في الدولة، ويقدّم برامج تعليمية متخصصة في الحِرف التقليدية والفنون، وأشارت إلى أن المنتدى يشكل مصدر إلهام لها، ويمنحها مساحة واسعة للتواصل مع روّاد أعمال الذين يشاركونها الأفكار نفسها، ما مكنها من إثراء خبرتها وتوسيع معرفتها في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز قدرتها على نشر فكرة مشروعها، وقالت: «يعكس فوزنا في المسابقة أهمية البرامج التعليمية والفنية التي نقدمها في استوديو (كنز للفنون)، بهدف جعل الفن والثقافة في متناول الجميع».

صنّاع أفلام

وجاء في المركز الثالث روري مكلاكلين، من مؤسسة «لايك مايندز» التي تضم مجتمعاً من المبدعين والوكالات وصنّاع الأفلام، والذي أشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسته في دعم المبدعين وصنّاع الأفلام في دبي، لافتاً إلى أن المنتدى يسهم في إبراز قيمة المبادرات المجتمعية وإلهام المشاركين، وتحفيزهم على مواصلة تطوير أعمالهم، ما يعكس أهميته منصةً مبتكرةً قادرةً على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية.

جوائز

يحظى الفائزون في مسابقة «منتدى القوز للريادة الإبداعية» بمجموعة من الجوائز العينية والمادية، تصل قيمتها إلى 350 ألف درهم، وتقدمها «دبي للثقافة»، بالتعاون مع شركائها «تو ثيردز» و«زوهو» و«ليتس ووركس» و«لينكدإن» و«ميك وركس الإمارات».

خلود خوري:

. توفّر دبي بيئة تنموية واستثمارية متفردة، قادرة على جذب أصحاب المواهب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتأسيس ومزاولة أعمالهم ومشروعاتهم المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية.

. المركز الأول من نصيب ميسون الشامسي من مؤسسة شركة «كريمز بوتانيكس»، المتخصصة في المنتجات الطبيعية والاستدامة.

. فاز بالمركز الثاني الفنانة التشكيلية الإماراتية، غالية المنصوري، مالكة استوديو «كنز للفنون»، الذي يُعدّ أول استوديو متنقل للفنون في الدولة.

. المركز الثالث فاز به روري مكلاكلين من مؤسسة «لايك مايندز»، التي تضم مجتمعاً من المبدعين والوكالات وصنّاع الأفلام.