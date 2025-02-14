الامارات | فيلم تحريكي صيني يُحطم الأرقام القياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطّم فيلم «ني دجا 2»، (Ne Zha 2) الصيني التحريكي، المُستوحى من أسطورة تقليدية محلية، أرقاماً قياسية كثيرة في شباك التذاكر، محققاً نجاحاً يُعدّ الأهم لعمل سينمائي في الصين.

وأصبح هذا العمل - الذي يتناول قصة إلهة شابة متمردة تحارب تنانين وشخصيات شريرة - أول فيلم في العالم تتجاوز إيراداته مليار دولار في سوق واحدة.

وقد تخطّت عائداته تلك الخاصة بـ«ستار وورز: ذي فورس اوايكنز»، الذي سجّل إيرادات بـ936 مليون دولار في الولايات المتحدة عام 2015.

طُرح الفيلم في 29 يناير، بالتزامن مع عطلة السنة القمرية الجديدة، وهي الفترة التي يرتاد فيها عدد كبير من الصينيين السينما مع عائلاتهم، وقد أعطى هذا العمل دفعاً للمجال السينمائي الوطني.

ففي عام 2024 انخفضت إيرادات شباك التذاكر بنسبة 23% مقارنة بعام 2023.

يستفيد «ني دجا 2»، وهو تكملة لجزء أول، من الطلب المتزايد للجمهور على إنتاج مستوحى من الثقافة التقليدية بجودة جيدة، وباستخدام أحدث التقنيات.