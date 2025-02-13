حدث في اليابان.. كيف يتأثر الجسم عند تناول 30 بيضة يوميا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

البيض أحد أهم مصادر البروتين، التي تمنح الجسم الفيتامينات والمعادن، فضلًا عن بناء الكتلة العضلية، لذا ينصح بتناول البيض يوميًا، مع التوازن الغذائي، ولكن ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيض؟، ربما قد تتضاءل الفوائد الصحية أمام بعض المخاطر.

رجل يتناول 30 بيضة يوميا

ومؤخرًا، أقدم رجل يعيش في طوكيو باليابان، ويدعى جوزيف إيفرت، على تطبيق تجربة تهدف لتناول 30 بيضة يوميًا، لزيادة الكتلة العضلية، وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل.

ووفقًا للموقع، قام إيفرت بقياس وزنه الأول وأدائه لأربع تمارين (رفع الأثقال، ورفع الأثقال الميتة، والقرفصاء، وضغط المقعد) قبل تطبيق تجربته، مع فحوصات دم قبل وبعد الشهر لقياس جوانب أخرى من صحته مثل إنتاج هرمون التستوستيرون ومستويات الكوليسترول، قبل تطبيق التجربة، على مدار شهر.

وأكدت النتائج، أن الرجل الياباني، بالفعل اكتسب 13 رطلا من كتلة العضلات من وزنه الأول، كما تحسن أداءه في اللياقة البدنية، حيث أصبح قادرا على رفع 20 كجم أكثر مما كان عليه عندما بدأ.

ولكن المثير للدهشة، أن تحاليل الدم الخاصة به لم تظهر أي زيادة ملحوظة في مستويات الكوليسترول، وذلك بسبب ارتفاع الكوليسترول الجيد، فضلًا عن انخفاض في الدهون الثلاثية، المرتبطة بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

ماذا يحدث للرجال عند تناول 30 بيضة يوميا؟

بحسب ما ذكرته لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، العالمية، فاستهلاك الرجال البالغين أكثر من 30 جراما من الدهون المشبعة يوميا يسبب مخاطر زيادة الوزن والأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل أمراض القلب.

وينصح بعدم تناول أكثر من 3-4 بيضات أسبوعيًا، وذلك خوفًا من ارتفاع الكوليسترول، بمعنى أن تناول الأقل من ذلك، وعدم الإفراط عنه لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالتوازي مع نظام غذائي متوازن.

ماذا يحدث عند تناول البيض بانتظام؟

وسلطت دراسة حديثة، بقيادة جامعة موناش الأسترالية، الضوء على فوائد تناول البيض بانتظام، إذ يرتبط الأمر بانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى كبار السن بنسبة 29%

وأكدت الدراسة المنشورة في مجلة Nutrients، أن تناول البيض من مرة إلى ست مرات أسبوعيا لدى كبار السن الأصحاء يقلل من خطر الوفاة بنسبة 15% لأي سبب، وبنسبة 29% لأمراض القلب، مقارنة بأولئك الذين نادرا ما تناولوا البيض.

ما المعدل الطبيعي لتناول البيض أسبوعيًا؟

وأوصت إرشادات جمعية القلب الأمريكية أن تناول ما يصل إلى سبع بيضات أسبوعيا للأشخاص ذوي الكوليسترول الطبيعي، في حين توصي بعض الدول الأوروبية بالحد من الاستهلاك إلى 3-4 بيضات في الأسبوع، وتدعم جمعية القلب الأمريكية أيضا تناول حتى بيضتين يوميا لكبار السن الذين يعانون من مستويات كوليسترول طبيعية.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض؟

في السياق ذاته، ذكرت الدكتور مروة شعير، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ«الوطن»، أن البيض مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات ب وحمض الفوليك والأحماض الدهنية غير المشبعة وفيتامينات E، D، A، K ، فضلًا عن الكولين والمعادن، لذا يجب أن يكون على مائدة الإفطار بشكل يومي، كما إنه يساعد المعدة على الشعور بالشبع سريعا كما إن البيض مفتاح لبناء العضلات، لكن الزيادة الاستهلاكية منه يزيد من مخاطر الكوليسترول.