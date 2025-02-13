في يوم ميلادها: شاهدي أحلام بأجمل الإطلالات الجمالية التي خطفت الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - لطالما خطفت النجمة أحلام الأنظار بإطلالاتها الفاخرة وأسلوبها الجمالي المميز، مما جعلها أيقونة في عالم الجمال والأناقة. بفضل جرأتها في اختيار أحدث صيحات المكياج وتنسيقها مع تسريحات شعر عصرية، نجحت أحلام في ابتكار بصمة خاصة بها تجمع بين الفخامة والتجدد، ما يعكس شخصيتها القوية وذوقها الرفيع. من مكياج العيون السموكي الساحر إلى أحمر الشفاه الجريء، إلى تسريحات الشعر المتنوعة، تألقت أحلام بإطلالات أيقونية أصبحت مصدر إلهام لعاشقات الجمال. وفي يوم ميلادها، "الخليج 365" تسلّط الضوء على أجمل إطلالات مكياج وتسريحات شعر أحلام التي رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز النجمات العربيات في عالم الجمال.

مكياج عيون سموكي بارز وتسريحة مموجة

https://www.instagram.com/p/DEf5IYdzEnI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEf5IYdzEnI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEf5IYdzEnI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُعد المكياج السموكي من الإطلالات الأيقونية للنجمة أحلام، حيث تعتمد درجات الأسود والبني الغامق لإبراز جمال عينيها وتعزيز جادبيتها. بفضل مزجها الاحترافي لدرجات الأسود والبني الداكن مع لمسات من الغليتر أو الألوان المعدنية، تنجح أحلام في إبراز سحر عينيها بأسلوب فريد يتماشى مع إطلالاتها الفاخرة. وفي إطلالة أنيقة وجذابة، تألقت النجمة أحلام في مكياج سموكي بتدرجات الأسود والبني على كامل جفونها العلوية، وتظليل الجفون الثابتة بتدرجات المشمشي، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. وبرزت عظمتي وجنتيها ببلاشر برونزي، وأحمر الشفاه باللون المشمشي المات. وأنهت إطلالتها الأنيقة بتسريحة شعر ويفي ممموجة بتموجات عريضة منسدلة على الأكتاف.

مكياج عيون سموكي ترابي وتسريحة مرفوعة

https://www.instagram.com/p/DDxTld_TSsU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDxTld_TSsU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDxTld_TSsU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في إطلالة ملكية، تألقت النجمة أحلام بمكياج عيون سموكي داكن جذاب، يعكس أسلوبها الراقي ولمستها الفريدة في عالم الجمال. تميز مكياجها بظلال العيون السوداء الممتدة بأسلوب درامي على كامل الجفون العلوية، مع لمسات من التدرجات البنية الدافئة، مما أبرز جاذبية عينيها ومنحها نظرة آسرة. وتحديد عينيها داخلي باللون الأسود لمظهر أكثر عمقاً. وعززت من تأثير المكياج السموكي، بتطويل وتكثيف رموشها بالماسكرا. أما مكياج البشرة، فجاء مشرقاً بإشراقة مخملية بفضل كونتور ناعم ولمسات هايلايتر مضيئة على أعلى الوجنتين وجسر الأنف، مما أضفى بعداً ثلاثي الأبعاد لوجهها، فيما اختارت أحمر شفاه نيود دافئ يضفي لمسة من الأناقة والتوازن على الإطلالة. هذه الإطلالة الجمالية المميزة، التي تألقت بها أحلام مع تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بطرحة من الدانتيل مرصعة بالكريستال، تجسد الفخامة والرقي.

مكياج أيلاينر مزدوج مجنح وتسريحة ويفي

https://www.instagram.com/p/DC7MoqBT5S5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC7MoqBT5S5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC7MoqBT5S5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لا تتخلى أحلام في مكياجها عن رسمات الأيلاينر الحادة التي تبرز سحر عينيها، خاصة بأسلوب المجنح الذي يمنحها نظرة درامية جذابة. هذه الصيحة تُعتبر من أساسيات مكياجها، حيث تدمجها أحيانًا مع الرموش الكثيفة لمظهر أكثر أنوثة. وفي إطلالة لافتة، تألقت أحلام بمكياج أيلاينر مزدوج بأسلوب مجنح، مع تظليل جفونها العلوية بتدرجات الظلال البني، مع تظليل الجفون المتحركة بالشيمر. إلى جانب تكثيف وتطويل الرموش بالماسكرا، والبلاشر الوردي. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الوردي المات مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بدرجة أغمق من لون أحمر الشفاه، مما برز جمال شفتيها. أما بالنسبة لتسريحة شعرها، فقد اختارتها مموجة بتموجات عريضة مع الفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب على طول شعرها.

مكياج عيون كات آي جريء وتسريحة ويفي جانبية

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

تألقت النجمة أحلام بإطلالة ساحرة، تجمع بين العصرية والفخامة، حيث اعتمدت مكياج عيون كات آي جريء، ارتكز على تطبيق الأيلاينر الأسود العريض على طول خط الجفون المتحركة بأسلوب درامي مسحوب إلى زاوية العين الخارجية، مما منح عينيها مظهراً ساحراً. كما عززت جاذبية العينين بظلال عيون دافئة بتدرجات البيج والبني، مع لمسات مضيئة عند مدمع العين. وكثفت رموشها بالماسكرا، مما أضاف عمقاً للنظرة. أما البشرة، فتميزت بلمسة مخملية راقية، حيث اختارت أحلام كونتور ناعم وإضاءة براقة على الوجنتين وعظمة الأنف، مما منح وجهها إشراقة طبيعية ومتألقة. ولإضفاء مزيد من الأنوثة، اعتمدت أحلام أحمر شفاه وردي فاتح بلمسة لامعة يعكس الرقي والنعومة. واختارت أحلام تسريحة شعر ويفي جانبية بأسلوب أنيق، حيث انسدلت خصلاتها السوداء اللامعة بطريقة انسيابية على أحد كتفيها، ما أضاف لمسة من الفخامة والكلاسيكية إلى إطلالتها. هذه التسريحة تناغمت بشكل كبير مع فستانها البنفسجي الراقي والمجوهرات الفاخرة التي زادت من رونقها.

مكياج عيون معدني وتسريحة ويفي عريض

View this post on Instagram A post shared by قناة أبوظبي (@abudhabitv)

في إطلالة جريئة ولافتة، تألقت النجمة أحلام بمكياج عيون سموكي باللونين الفضي والأسود، حيث جاءت الجفون مغطاة بظلال عيون معدنية مشرقة، مع دمج اللون الأسود عند الأطراف للحصول على تأثير درامي ساحر. كما أضافت الرموش الكثيفة والطويلة لمسة من الجاذبية والعمق إلى نظرتها. أما مكياج البشرة، فظهر بلمسة مخملية أنيقة، حيث اعتمدت الكونتور الناعم والإضاءة البارزة على أعلى الوجنتين وجسر الأنف، مما أضفى إشراقة طبيعية ومتألقة. ولإكمال مكياجها، اختارت أحلام أحمر شفاه بدرجة نيود دافئة، ما أضاف لمسة أنثوية ناعمة تناسب بريق عيونها القوي.

واختارت لشعرها، تسريحة الشعر الويفي العريض مع فرق وسطي، حيث انسدلت خصلاتها البنية المموجة بانسيابية، مما أضفى على الإطلالة لمسة كلاسيكية أنيقة.

مكياج عيون سموكي ملون وتسريحة ذيل الحصان الويفي

https://www.instagram.com/p/CqB1TOJy7iG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CqB1TOJy7iG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CqB1TOJy7iG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دائماً ما تفاجئنا أحلام بإطلالاتها الجمالية غير التقليدية، حيث تعتمد أحياناً ألواناً جريئة أو لمسات من المكياج الفني الذي يعكس عشقها للتجديد والتفرّد. وفي إطلالة جريئة، اختارت أحلام مكياج عيون سموكي بتدرجات الظلال الأصفر والأخضر، وطبقتها على كامل الجفون العلوية، إلى جانب تدرجات الظلال الأسود عند نهاية الجفن المتحرك. وحددت عينيها برسم خط عريض من الكحل الأسود على طول خط الجفون العلوية والسفلية، وتكثيف رموشها وتطويلها بالماسكرا. وبرزت وجنتيها بلمسات بلاشر باللون الخوخي الدافئ، مع تطبيق هايلايتر لامع منحها توهجاً طبيعياً، خاصة على عظمة الخد وعظمة الأنف لتعزيز ملامحها بأسلوب مشرق وأنيق. أما أحمر الشفاه، فاختارته باللون الوردي، مع تحديد شفاهها بقلم محدد الشفاه بلون أغمق بدرجة من أحمر الشفاه. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي مرفوعة بأسلوب ذيل الحصان، مع إسدال خصلات مموجة أمامية نحو الجنب.