7 صيحات جمالية غير متوقعة من أسبوع الموضة في نيويورك.. ستُغير قواعد الجمال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - خلال الأيام الأخيرة من أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2025، والذي اختتم فعالياته بعدد من عروض الأزياء العالمية الفاخرة، برزت مجموعة من الصيحات الجمالية الجريئة والمبتكرة التي أعادت تعريف الجمال بأساليب عصرية ولافتة؛ حيث مزجت بين الجرأة والأناقة بطريقة غير تقليدية.

فإذا كنتِ من عشاق الموضة والجمال، يحمل موسم خريف وشتاء 2025-2026 لكِ مفاجآت جمالية جريئة. إليكِ أبرز سبع صيحات جمالية أطلقها أسبوع نيويورك للموضة في عروضه الختامية، والتي ستترك بصمتها بقوة في عالم الموضة والجمال.

قصة الشعر القصير جداً (البيكسي) بلمسة عصرية

من عرض كوبي هالبيرين Kobi Halperin-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



عادت قصة البيكسي القصيرة جداً إلى الواجهة بقوة، ولكن هذه المرة بأسلوب أكثر حداثة، حيث ظهرت بتدرجات حادة وزوايا جريئة تضفي على الوجه ملامح قوية وأنيقة في آنٍ واحدٍ. هذه القصة التي تمنح المرأة مظهراً شبابياً وجريئاً، تألقت بها العديد من العارضات على منصة عروض نيويورك، وأثبتت أنها خيار مثالي لمن تبحث عن لمسة تجديد جذابة وسهلة التصفيف. وقد برزت بشكل خاص في عرض المصمم العالمي كوبي هالبيرين Kobi Halperin.

مكياج الديسكو المات

من عرض لوار Luar-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



استلهمت بعض دور الأزياء العالمية، وتحديداً دار لوار Luar، إطلالات المكياج من أجواء الديسكو الراقصة، والتي استعادت من خلالها موضة السبعينات؛ حيث برزت الظلال القوية الفاتحة مثل الرمادي والتأثيرات الداكنة على منبت الجفون بأساليب غير متوقعة، مع تركيز خاص على العيون التي تزينت بلمسات الأيلاينر المكثفة الحادة والرموش الجريئة، فيما بدت الشفاه مشرقة بتدرجات مخملية باللون النيود، رسمتها خطوط الكونتور المحددة باللون البني، والتي عززت من حجمها وجعلتها أكثر امتلاء.

في هذا السياق، يمكن أن تتعرفي إلى 13 صيحة أطلقها أسبوع نيويورك للموضة لخريف 2025

مكياج عيون حاد مسحوب باللونين الأسود والأحمر

من عرض بيبو موهاباترا Bubhu Mohapatra-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



من بين الصيحات الجمالية الأكثر قوة في أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2025-2026، برز مكياج العيون الحاد الذي يجمع بين الأسود القوي والأحمر الجريء بأسلوب منفصل درامي مسحوب عند الزوايا الخارجية للعينين. هذه الصيحة أضافت بعداً درامياً لإطلالات العارضات في عرض دار بيبو موهاباترا Bubhu Mohapatra، جسدت قوة الشخصية، وأبرزت العيون بطريقة استثنائية، تجعلها نقطة محورية في المكياج. فيما تم اعتماد أحمر الشفاه المات باللون الزهري الخافت.

أكسسوارات الشعر المزينة بالخرز

من عرض شاو Shao-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



لم تكن جميع تسريحات الشعر التي ظهرت في أسبوع الموضة النيويوركي تقليدية، حيث تزين بعضها بأكسسوارات أنيقة ضخمة في غالبية الأحيان، وفي أحيان أخرى تم اعتمادها لتغطي الشعر بكامله، كالأكسسوارات التي رأيناها في عرض دار شاو Shao، والتي جاءت مصنوعة من الخرز المتلألئ بألوان داكنة تلائم إطلالات الشتاء الدافئة، مما أضفى لمسة من الرقي والترف على الإطلالات؛ ليصبح الشعر جزءاً من فن الأكسسوارات الفاخرة.

تسريحة الشعر المبلل المصقول

من عرض توري بارش Tory Burch-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



من أكثر التسريحات التي برزت في عروض أسبوع الموضة في نيويورك بأيامه الأخيرة، كانت تسريحة الشعر المبلل المصقول التي جاءت بأسلوب أنيق ومحدد، مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة بإتقان إلى خلف الأذنين؛ حيث تم تصفيف الشعر بالجل لإبراز لمعانه ومظهره المبلل بطريقة هندسية راقية. هذه التسريحة التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية كانت خياراً بارزاً للكثير من الدور العالمية، وتحديداً دار توري بارش Tory Burch.



المكياج المونوكروم البنفسجي القوي

من عرض شاو Shao-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



هيمنت درجات البنفسجي العميقة على الكثير من عروض الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك لموسم الخريف والشتاء المقبلين؛ حيث تم تطبيقها بأسلوب مونوكروم قوي ومتناغم على العيون والشفاه، مما أضفى لمسة درامية وجريئة على الإطلالات. هذه الصيحة الجمالية، التي رأيناها في عرض دار شاو Shao أيضاً، والتي جمعت بين الغموض والقوة والجرأة، مع الشفاه البنفسجية اللامعة وظلال العيون المعدنية، والرموش الجريئة جداً، تعكس التوجه الجديد نحو الألوان القوية التي تترك أثراً واضحاً في عالم الجمال.

كما يمكنك مشاهدة مايكل كورس يختتم أسبوع نيويورك للموضة تحت شعار: حان وقت الاحتشام

صبغة الشعر بدرجتي الأشقر الداكن والفاتح

من عرض باميلا رولاند Pamella Roland-مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



أما بالنسبة إلى ألوان الشعر، فقد برزت الصبغات الثنائية التي تمزج بين الأشقر الداكن والفاتح بأسلوب متناغم، مما خلق تأثيراً طبيعياً وحيوياً يعكس الضوء بطريقة جذابة. هذه الصيحة التي تمزج بين التدرجات المختلفة من الأشقر أعطت لمسة ناعمة وعصرية للإطلالات؛ لتكون من بين أكثر الاتجاهات الجمالية رواجاً في الخريف والشتاء المقبلين. وقد برزت صيحة الشعر هذه في عرض دار باميلا رولاند Pamella Roland.

إبداعات جمالية غير متوقعة

مع هذه الصيحات الجمالية المميزة التي سيطرت عليها القوة والغموض والجرأة، والتي اختُتمت بها عروض أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2025-2026، يبدو أن عالم الجمال سيشهد تطورات جريئة وإبداعات غير متوقعة في الموسم المقبل، مما يفتح المجال أمام النساء لاعتماد إطلالات غير تقليدية تحتفي بالقوة والتفرد بأسلوب عصري.