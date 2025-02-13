تطعيم الحزام الناري في مصر.. كل ما تريد معرفته عن الجرعات والفئات المستهدفة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير تطعيم الحزام الناري داخل فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، مشيرة إلى أنّ اللقاح أصبح متاحًا على مستوى الجمهورية للفئات المستهدفة، خاصةً كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأكدت الوزارة أنّ الحزام الناري عدوى فيروسية مؤلمة ناتجة عن تنشيط فيروس الجدري المائي الكامن داخل الجسم، ويظهر على شكل طفح جلدي مؤلم يُمكن أن يُؤدّي إلى مضاعفات خطيرة في بعض الحالات.

الفئات المستهدفة بتطعيم الحزام الناري

أوضحت وزارة الصحة أنّ التطعيم مخصص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، كما يمكن إعطاؤه لمن هم فوق 18 عامًا إذا كانوا يعانون من أمراض مناعية مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر على الجهاز المناعي.

وأكدت «فاكسيرا» أنّ اللقاح غير حي ويُعطى على جرعتين بينهما فترة تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر، ويتم حقنه في عضلة الكتف لضمان امتصاصه بفعالية.

تفاصيل التطعيم وجدول الجرعات

أشارت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية إلى أنّ التطعيم يُعطى بجرعتين لضمان فعاليته، موضحة أن الجرعة الثانية تُؤخذ بعد الأولى بفترة تتراوح بين شهرين و6 أشهر.

وأكدت الوزارة أنّ التطعيم لا يتعارض مع أي لقاحات أخرى، ما يجعله آمنًا للفئات المستهدفة، باستثناء الأشخاص المصابين بالحزام الناري حاليًا، إذ يُنصح بتأجيل التطعيم حتى تمام الشفاء.

سعر تطعيم الحزام الناري في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم متوفر في فروع «فاكسيرا» بسعر يصل إلى 4238 جنيهًا، مشيرة إلى أنه يُعد استثمارًا مهمًا في الصحة العامة للوقاية من أحد أكثر الأمراض الجلدية إزعاجًا وألمًا.

ما الحزام الناري؟

أوضحت وزارة الصحة أن الحزام الناري هو مرض فيروسي يظهر على شكل طفح جلدي مؤلم، ينتج عن إعادة تنشيط فيروس الجدري المائي الذي يبقى خاملاً داخل الجسم بعد الإصابة الأولية، ومع التقدم في العمر أو ضعف المناعة، يمكن أن ينشط الفيروس مسببًا هذا المرض.

أعراض الحزام الناري

أكدت الوزارة أن الأعراض الأولية للحزام الناري تشمل:

ألم حارق أو شعور بالوخز في المنطقة المصابة.

حساسية شديدة عند اللمس.

ظهور طفح جلدي أحمر بعد أيام قليلة من الألم.

تكون حبوب مملوءة بسائل تتحول لاحقًا إلى قشور.

هل يوفر اللقاح حماية من أمراض أخرى؟

شددت وزارة الصحة على أن اللقاح لا يقي من الهربس الفموي أو التناسلي، كما أنه لا يمنع الإصابة بالجدري المائي، لذا، يُوصى الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيم الجدري المائي سابقًا باستشارة الطبيب بشأن الإجراءات الوقائية المناسبة.

دعوة المواطنين للحصول على تطعيم الحزام الناري

حثت وزارة الصحة المواطنين على ضرورة الحصول على تطعيم الحزام الناري، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أنّ التطعيمات تُشكل دورًا رئيسيًا في تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض الفيروسية المؤلمة.

وأوضحت الوزارة أن الحزام الناري قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل الألم العصبي المزمن، لذلك يُنصح بتلقي التطعيم كإجراء وقائي فعال للحماية من هذا المرض ومضاعفاته المحتملة.