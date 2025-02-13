الامارات | عبث صبي بألعاب نارية يتسبب بانفجار يحطم عدة سيارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تسبب صبي صغير في مقاطعة زيزونغ بمقاطعة سيتشوان في الصين في انفجار عنيف تسببت به قطعة ألعاب نارية ألقاها في فتحة صرف صحي.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة طفلاً يعبث بالقرب من إحدى السيارات بألعاب نارية قبل أن يركض بعيدًا بسبب تصاعد ألسنة لهب من الأرض، تلاها الانفجار الذي تسبب في رفع السيارات المتوقفة على رقعة من العشب في الهواء، وانقلابها على بعضها البعض.

كما تُظهر مقاطع فيديو من المارة حفرة كبيرة في الأرض في أعقاب الحادث، مع إزاحة كمية كبيرة من التربة.

وفيما لم ترد أنباء عن إصابات، قالت وكالة "سينا ​​نيوز" أن الشرطة ألقت القبض على الصبي بعد أقل من ساعة من الحادثة، وتم اصطحابه بعيدًا برفقة والديه، لفتح تحقيق فيما جرى. ووفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز"، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العبث بالألعاب النارية بالقرب من فتحات الصرف الصحي، مما يتسبب في حدوث انفجارات.

ففي فبراير 2023، قام طفلان بالشيء نفسه في لوهي، في مقاطعة خنان، مما أدى إلى تحطم غطاء فتحة الصرف الصحي، ووفاة طفل وإصابة آخر.