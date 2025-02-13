علامات في الأظافر تشير للإصابة بأمراض القلب والكبد.. لا تهملها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تكشف الأظافر عن مؤشرات صحية مهمة، ويعتمد الأطباء على ملاحظتها لتشخيص بعض الأمراض الخطيرة، إذ تؤدي الأظافر دورًا أساسيًا في حماية الجلد الحساس أسفلها، كما تُساعد في بعض الأنشطة اليومية مثل الحكة وتقشير الفاكهة، ومع ذلك فإنّ التغيرات التي تطرأ على الأظافر قد تكون دليلًا على مشكلات صحية أكثر تعقيدًا.

ويرتبط شكل الأظافر وصحتها بأمراض متعددة، إذ يمكن أن تكشف الأظافر عن نقص الفيتامينات، أو مشكلات في الكبد، أو حتى أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة.

ماذا تقول عنك أظافرك ؟

ويؤكد الأطباء أنّ الأظافر قد تقدم أدلة واضحة على صحة الجسم، حيث يُنظر إلى التغيرات في اللون والشكل والملمس كمؤشرات على اضطرابات صحية كامنة.

ويقول الدكتور دان باومجاردت، طبيب عام ومحاضر في جامعة بريستول، إن «الأظافر هي من أول الأشياء التي يُنظر إليها عند فحص المريض، إذ يمكن أن توفر معلومات قيمة حول حالته الصحية».

وأكد أنّ إحدى العلامات التي يُراقبها الأطباء هي «تعجُر الأظافر» أو تضخم نهايات الأصابع، وهي حالة يرتبط ظهورها عادةً بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو أمراض القلب المزمنة.

بقع بيضاء أم نقص في الفيتامينات؟

من الشائع الاعتقاد بأنّ البقع البيضاء على الأظافر، المعروفة باسم «ابيضاض الظفر»، تُشير إلى نقص الكالسيوم أو الزنك، إلا أنّ الدراسات العلمية لم تؤكد هذه الفرضية بشكل قاطع، إذ أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة لـ«الوطن» إن «ابيضاض الأظافر»، دلالة على معاناة الشخص مع الأنيميا.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه البقع غالبًا ما تكون نتيجة صدمات طفيفة غير ملحوظة، مثل اصطدام الأظافر بالأشياء الصلبة أو تعرضها لضغط مستمر، ومع ذلك، قد يكون تغير اللون إلى الأبيض الكامل مؤشرًا على حالات أكثر خطورة، مثل التسمم بالمعادن الثقيلة أو أمراض الكبد.

الأظافر الهشة والمتشققة.. نقص تغذية أم عادات خاطئة؟

يمكن أن تكون الأظافر الهشة التي تتكسر بسهولة علامة على قصور الغدة الدرقية أو نقص فيتامين ب 7 (البيوتين)، كما قد يرتبط تقعر الأظافر، الذي يجعلها تبدو وكأنها "ملعقة"، بنقص الحديد أو فقر الدم.

وفي بعض الحالات، تكون هشاشة الأظافر نتيجة لعادات يومية، مثل كثرة استخدام طلاء الأظافر، أو غسل اليدين بشكل متكرر، ما يؤدي إلى جفاف الأظافر وضعفها.

علامات تحذيرية لمشاكل صحية.. ألوان الأظافر تدل على الأمراض الخطيرة

- الأظافر الزرقاء، قد تشير إلى نقص الأكسجين في الدم، ما قد يكون علامة على مرض خطير في القلب أو الرئتين.

- الأظافر الصفراء، غالبًا ما ترتبط بعدوى فطرية، ولكنها قد تكون أيضًا مؤشرًا على أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن اصفرار الأظافر قد يكون أحد المؤشرات الدالة على الإصابة بفقر الدم (الأنيميا)، لكنه ليس دليلًا قاطعًا، مشددًا على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من التشخيص.

وأشار إلى أن اصفرار الأظافر ليس مرتبطًا فقط بفقر الدم، بل قد يكون نتيجة لأسباب أخرى مثل اضطرابات الكبد، أو العدوى الفطرية، أو التعرض المستمر للمواد الكيميائية الموجودة في طلاء الأظافر ومنتجات التجميل، أو حتى مشكلات في الجهاز الليمفاوي.

وللتأكد من أن الأظافر الصفراء ناتجة عن فقر الدم، أوصى د. حتة بإجراء فحوصات معملية دقيقة، مثل تحليل صورة الدم الكاملة (CBC) وقياس نسبة الحديد والفريتين، للكشف عن أي نقص غذائي أو مشكلات صحية كامنة.

- الخطوط الداكنة تحت الأظافر، قد تكون مجرد كدمات نتيجة صدمة، لكنها في بعض الحالات قد تكون علامة على سرطان الجلد المعروف باسم الورم الميلانيني تحت الظفر.

- الأظافر البيضاء بالكامل، قد تكون مؤشرًا على أمراض الكبد مثل تليف الكبد، أو مشاكل الكلى والسكري.

عدوى الأظافر الفطرية.. متى تصبح خطيرة؟

تُعد العدوى الفطرية من المشكلات الشائعة التي تصيب الأظافر، وتتميز بتحول اللون إلى الأبيض أو الأصفر وزيادة سماكة الظفر، وعلى الرغم من أن العلاجات الموضعية متاحة، إلا أن تجاهل الحالة قد يؤدي إلى تفاقمها، مما يجعل العلاج أكثر صعوبة.

وتُعرف الخطوط الأفقية التي تظهر على الأظافر باسم «خطوط بو»، وقد تشير إلى نقص في البروتين أو أمراض أخرى مثل السكري وأمراض الأوعية الدموية.

إذ يقول الدكتور جوشوا زيشنر، أستاذ الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك: «قد تكون الخطوط الأفقية على الأظافر علامة على نقص الزنك أو مرض مناعي».

لماذا تعد الأظافر مؤشرًا صحيًا دقيقًا؟

يرجع السبب في قدرة الأظافر على كشف الحالة الصحية إلى كونها امتدادًا للجلد، حيث تعكس أي اضطرابات في الجسم.

ويشير الدكتور باومجاردت إلى أن «فحص الأظافر هو جزء أساسي من الفحص الطبي، إذ إنها توفر أدلة بصرية قد تساعد في التشخيص المبكر لحالات صحية خطيرة».

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت تغيرًا مستمرًا في شكل أو لون أظافرك، أو ظهور علامات غير مألوفة مثل انتفاخ الأصابع أو تغير اللون إلى الأزرق أو الأبيض، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

بينما تكون معظم المشكلات المتعلقة بالأظافر غير خطيرة، إلا أن بعض التغيرات قد تكون إنذارًا مبكرًا لحالات طبية تستدعي التدخل العلاجي.