الامارات | ما تأثير مشروبات الطاقة على الكلى؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر طبيب عام من التأثيرات الخطيرة لمشروبات الطاقة على صحة الكلى، مشيرا إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تلف خطير يصعب علاجه.

نشر الدكتور سيرميد مزهر، الطبيب العام المقيم في لندن، مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، حيث أوضح المخاطر الصحية المحتملة لهذه المشروبات. وجاء ذلك ردا على فيديو سابق نشره أحد المستخدمين، قال فيه: "عندما يتحول مشروب طاقة واحد في الأسبوع إلى واحد في اليوم، قد ينتهي بك الأمر إلى جراحة في الكلى".

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور"، أوضح مزهر أن مشروبات الطاقة قد تضر الكلى بثلاث طرق رئيسية:

- ارتفاع ضغط الدم: يحتوي العديد من مشروبات الطاقة على نسب عالية من الكافيين، والذي يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل كبير، ما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى على المدى الطويل.

- الجفاف: يعتقد البعض أن مشروبات الطاقة تمنح الترطيب، لكنها في الواقع قد تؤدي إلى الجفاف بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، والذي يزيد من فقدان السوائل. وقد يؤدي عدم تعويض هذا الفقدان بشرب كميات كافية من الماء، إلى إرهاق الكلى وإضعاف وظيفتها.

- ارتفاع مستويات السكر: تحتوي معظم مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما قد يرفع مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري، ما يزيد من العبء على الكلى.

زيادة معدل ضربات القلب

وأشار مزهر إلى أن بعض المكونات المضافة في مشروبات الطاقة، مثل التورين والغوارانا، قد تسبب انقباض الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى ضغط إضافي على الكلى. وأضاف أن ارتفاع ضغط الدم المزمن يعد أحد أبرز عوامل الخطر للإصابة بأمراض الكلى، لأنه يتسبب في تلف الأوعية الدموية الدقيقة داخلها، ما يؤدي إلى تراجع وظيفتها بمرور الوقت.

ويدعم تحذير مزهر دراسة حالة نشرت في Medical Case Reports، تناولت حالة امرأة أمريكية تبلغ من العمر 62 عاما، أصيبت بفشل كلوي حاد والتهاب حاد في الكبد بسبب الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة.

وأظهر التقرير أن حالتها الصحية تحسنت بعد التوقف عن تناول هذه المشروبات والخضوع للعلاج.

وأشار معدو الدراسة إلى أن الآلية الدقيقة لضرر مشروبات الطاقة على الكلى لا تزال غير مفهومة تماما، لكنها تُعزى إلى تأثير مكوناتها المختلفة. كما أشاروا إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تلقت العديد من التقارير عن مشاكل صحية خطيرة مرتبطة بهذه المشروبات، بما في ذلك إصابة الكلى الحادة والتهاب الكبد الحاد.

وأكد الدكتور مزهر أن الاستهلاك المعتدل لمشروبات الطاقة لا يشكل خطرا كبيرا، لكن الإفراط في تناولها قد يسبب أضرارا صحية خطيرة.