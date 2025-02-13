الامارات | راهب فيتنامي يمشي حافياً إلى الهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يبدأ الراهب البوذي الفيتنامي، ثيتش مينه توي، رحلته إلى الهند، في نوفمبر الماضي، سيراً على الأقدام فحسب، بل كان أيضاً حافي القدمين، ما أكسبه شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قد لا يكون السير على الأقدام مسافة 2700 كيلومتر حافي القدمين فكرة تطرأ على مخيلة كل شخص عن القيام برحلة روحية، ولكن بالنسبة لتوي (44 عاماً) فإن هذه الرحلة الشاقة تعني له طريقاً للوصول إلى الاستنارة، ومن المتوقع أن يصل توي إلى الهند في مايو المقبل. وأصبح لدى توي الآن مئات الآلاف من المتابعين على «فيس بوك»، وتحصد مقاطع الفيديو اليومية، التي ينشرها أحد رفاقه في السفر بانتظام، أكثر من مليونَي مشاهدة على منصة «يوتيوب».

ويعد التزام توي الملحوظ والرائع بأسلوب بسيط في الحياة، من أهم أسباب افتتان متابعيه الذين يرون أنه يمثل قدوة في التخلص من إغراءات الحياة الاستهلاكية المادية التي تحيط بالناس من كل جانب في العصر الحديث، وهم يلاحظون أن كل ما يحمله في رحلته الطويلة مجرد جهاز لطهي الأرز، الذي يمكن استخدامه أيضاً كوعاء لتلقي التبرعات لسد تكاليف رحلته.

ويحصل على معظم ملابسه من الثياب التي يتخلص منها أصحابها بإلقائها في صناديق القمامة، ما يعكس تفانيه في البساطة والزهد في المقتنيات، ويرافقه أثناء رحلته العديد من الأشخاص الذين يماثلونه في التفكير ونمط الحياة، وسببت شعبية توي المتزايدة نوعاً من الصداع اللوجيستي في بعض الأحيان، حيث تتجمع حشود بالآلاف أينما وجد، ما يؤدي إلى اضطرابات في حركة المرور، ومخاوف تتعلق بالنظام العام.