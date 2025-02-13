الامارات | «أضواء 2025».. إبداع فني ينبض في أرجاء الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان أضواء الشارقة ليبهر الجمهور مرة أخرى، خلال فعاليات دورته الـ14، التي شملت حتى الآن 12 من المواقع المختلفة في إمارة الشارقة، مثل: مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، و«رحلة نور المعرفة والثقافة» على جدران مسجد الشارقة، بجانب عرض «تألق بيئي» في ممشى واجهة المجاز المائية، وعرض «مدارات الحوار» التي تضيء الكثبان الرملية لشاطئ الحيرة، بينما يجمع العمل الفني «نكسوس دريم» في شاطئ الحمرية بين الفن والعلم والفلسفة، إضافة إلى العرض الفني التركيبي «ظلال الابتكار» في مقر مجموعة بيئة، وعرض «أعمدة الوحدة»، في حديقة الجادة.

يستمر المهرجان، الذي يستقطب آلاف الزوّار من داخل الدولة وخارجها حتى 16 فبراير الجاري، فيما تتواصل فعاليات «قرية الأضواء» حتى 23 فبراير، وتشهد مشاركة عدد كبير من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة المتنوعة، التي تتنافس في تقديم تجارب تلبي اهتمامات الزوّار المتنوعة.