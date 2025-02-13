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الامارات | تراثنا.. رحلة من الأجداد إلى الأحفاد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | تراثنا.. رحلة من الأجداد إلى الأحفاد 1/2
  • الامارات | تراثنا.. رحلة من الأجداد إلى الأحفاد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من الأجداد والآباء إلى الأبناء.. تتواصل رحلة حماية التراث والهوية المحلية الفريدة.

إنها تفاصيل فارقة، أشياء نحملها في وجداننا لنقول كم نحن مميزون، وكم نمتلك من تفاصيل خاصة بهويتنا، فنحن أبناء وطن فريد في كل شيء، ليس فقط بلد الحداثة اللافتة والرهان على المستقبل، بل بلد له ماضٍ يحق لأبنائه وأجياله المتلاحقة الاعتزاز والتمسك به.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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