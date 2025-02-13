الامارات | «إكسبوجر 2025» يجمع صنّاع سينما في عروض أفلام وورش عمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2025» مجموعة من أفضل المخرجين والمنتجين والمصورين السينمائيين، منهم حائزون لجوائز الأوسكار، لمشاركة خبراتهم ورؤاهم الإبداعية مع الجمهور.

وتوفر النسخة التاسعة من المهرجان، التي ستقام من 20 إلى 26 فبراير الجاري، في منطقة الجادة بالشارقة، للمخرجين وخبراء صناعة السينما الناشئين فرصة التواصل مع هؤلاء المبدعين، والاستفادة من خبراتهم في صناعة الأفلام السينمائية المؤثرة، من خلال برنامج متكامل من عروض الأفلام، والخطابات الملهمة، وورش العمل.

ويرحّب المهرجان بالمخرج الحائز جائزة الأوسكار، مارتن ديسمونت رو، ومدير الإنتاج المادي في استوديوهات أمازون، غلين غينور.

ويستضيف المهرجان فرانكلين ليونارد، مؤسس The Black List للدراسات، التي تجري دراسة استقصائية سنوية تحدد السيناريوهات الأكثر شعبية التي لم يتم إنتاجها في هوليوود، وتضم قائمة المشاركين في المهرجان المخرجة بيبا إيرليك، والمصور روجر هوروكس، اللذين عملا في تصوير وإخراج فيلم وثائقي بعنوان «معلمي الأخطبوط»، الذي حصد جائزة الأوسكار في فئة «أفضل فيلم وثائقي طويل».

كما يستضيف المهرجان مصور الرحلات والمغامرات دينيس شميلز، الذي توثق أعماله ثقافات ومشاهد طبيعية متنوعة، مقدمة للمشاهد تجربة بصرية تفاعلية، إلى جانب المصور ريك سمولان، مخرج فيلم «مسارات» Tracks، المقتبس من مذكرات روبين ديفيدسون حول رحلتها الفردية عبر الصحراء الأسترالية.

ويستقبل المهرجان مخرج الأفلام الوثائقية جيروم بين، الذي يسلّط الضوء على موضوعات تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتهدف أعماله إلى إلهام المشاهدين وتشجيعهم على صناعة التغيير من خلال مناقشة هذه القضايا وإيجاد حلول عملية لها.