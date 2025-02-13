الامارات | انفراجه في قضية رائدَي فضاء عالقَين في «المحطة الدولية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس، أن رائدَي الفضاء الأميركيين العالقين، منذ يونيو الماضي، في محطة الفضاء الدولية، قد يعودان إلى الأرض في وقت أقرب بقليل من المتوقع، بحدود أواسط مارس المقبل، بعدما وعد الرئيس، دونالد ترامب، بإعادتهما في أقرب وقت ممكن، وكان رائد الفضاء بوتش ويلمور وزميلته سوني وليامز وصلا إلى محطة الفضاء الدولية، في يونيو الماضي، بمركبة الفضاء «ستارلاينر» التابعة لشركة «بوينغ»، وكان من المفترض أن يبقيا في المختبر المداري ثمانية أيام، لكن مشكلات فنية واجهتها المركبة الفضائية دفعت وكالة «ناسا» إلى تغيير خططها، وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية، للمرة الأولى، في أغسطس، أن شركة «سبايس إكس»، المنافسة لـ«بوينغ»، ستعيد رائدَي الفضاء إلى الأرض في فبراير الجاري لكن العملية أُرجئت، وأعلنت الوكالة أنها «ستستخدم مركبة فضاء من طراز دراغون، موضحة أن عودة رائدَي الفضاء ستتم بعد عملية تسلّم وتسليم تستمر أياماً عدة بين الطاقمين.