أفضل علاج للبرد.. «الصحة» تحذر من المضادات الحيوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع انخفاض درجات الحرارة، يبدأ البرد في فرض سطوته، ليصبح ضيفًا ثقيلًا على الكثيرين، ويكون العطس، والسعال، والإرهاق علامات مألوفة، تُشير إلى أنّ الفيروسات الشتوية وجدت طريقها إلينا، وعلى الرغم من أن البرد يُصنف كأحد أكثر الأمراض انتشارًا، فإنّ التعامل معه يظل محل جدل بين العلاجات والوصفات الطبية، وبينما يعتمد الكثيرون على الأدوية والمسكنات، فما أفضل علاج للبرد؟

تؤكد منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية أنّ الوقاية تظل الخطوة الأهم، إلى جانب اتباع أساليب علاجية صحيحة بعيدًا عن العادات الخاطئة مثل الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد

تتسبب الفيروسات في نزلات البرد والإنفلونزا، وغالبًا ما تكون الأعراض متشابهة، وتشمل:

- الحمى والقشعريرة

- السعال الجاف

- احتقان الحلق وسيلان الأنف

- آلام العضلات والمفاصل

- الصداع والتعب العام

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تُعد هذه العدوى موسمية في المناطق ذات المناخ المعتدل، لكنها قد تنتشر على مدار العام في المناطق المدارية، ما يستدعي إجراءات وقائية دائمة.

أفضل طرق الوقاية من البرد

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنّ الوسائل الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا تشمل:

- التطعيم السنوي، إذ يُعد اللقاح السنوي هو الحماية الأكثر فاعلية ضد الفيروسات، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال وكبار السن والحوامل والعاملين في المجال الصحي.

- غسل اليدين بانتظام، حيث يساعد على تقليل فرص انتقال الفيروسات عبر الأسطح الملوثة.

- تجنب لمس الوجه، لأنّ الفيروسات يمكن أن تدخل الجسم من خلال العينين أو الأنف أو الفم.

- الابتعاد عن المرضى، إذ يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطس.

- البقاء في المنزل عند المرض، للحد من انتشار العدوى بين الآخرين، خاصة في أماكن العمل والمدارس.

أفضل علاج للبرد.. لا للمضادات الحيوية

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن نزلات البرد سببها عدوى فيروسية، لذا فإن استخدام المضادات الحيوية لعلاجها غير فعّال تمامًا، حيث إن هذه الأدوية مخصصة لمكافحة العدوى البكتيرية فقط.

وحذّرت الهيئة من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، خاصة للأطفال، دون وصفة طبية، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الصحيحة للأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات عند الحاجة، مع تأكيد استكمال الجرعات الموصوفة من قبل الأطباء في حال وجود مضاعفات بكتيرية تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية.

ما أفضل علاج للبرد؟

وفقًا لوزارة الصحة، لا يوجد علاج سحري لنزلات البرد، لكن يمكن تخفيف الأعراض عبر:

- الراحة التامة والنوم الكافي

- تناول كميات كبيرة من السوائل الدافئة

- استخدام المسكنات وخافضات الحرارة عند الحاجة

- الغرغرة بالماء الدافئ والملح لتخفيف التهاب الحلق

وبينما يكثر اللجوء إلى الأدوية لعلاج نزلات البرد، تؤكد منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية أن الوقاية والتعامل الصحيح مع الأعراض هما الحل الأمثل، والتطعيم السنوي، النظافة الشخصية، والابتعاد عن العادات الخاطئة مثل تناول المضادات الحيوية دون داعٍ، هي الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي خلال موسم البرد.