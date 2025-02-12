تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس جدري القرود.. إليك طرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال جدري القرود يخرج عن السيطرة خلال الفترات الأخيرة، فعقب تفشي الفيروس القاتل في دول أفريقيا، أكدت وزارة الصحة في ولاية نيويورك، تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القرود الجديدة، ليس هذا فقط فحسب، فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، هناك 3 حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية «آي.بي».

ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن جدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.

ويبدأ الفيروس بالطفح الجلدي على الوجه وينتشر في جميع مناطق الجسم ثم ينتقل إلى راحتي اليدين وباطن القدمين، وفي أجزاء أخرى من الجسم، على شكل قرحة مسطحة تتطور إلى نفطة مليئة بسائل قد يسبب حكة أو قد يكون مؤلما، وعندما يشفى الطفح الجلدي، تجف الآفات وتتقشر وتتساقط.

وجدري القرود، هو في الأصل عدوى فيروسية تسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، مع ظهور بثورا مليئة بالصديد على الجلد، وقد تصل إلى الوفاة، وعلى الرغم من عدم وجود لقاح حتى الآن، فإنّه يمكن الوقاية من تفشي المرض، وخاصة بين الأطفال الأكثر عُرضة.

كيفية الوقاية من جدري القرود؟

وذكرت منظمة الصحة العالمية، طرقا للوقاية من جدري القرود، جاءت على النحو التالي:

ارتداء كمامة، يجب أن تكون مضبوطة المقاس خلال التواجد مع أشخاص آخرين.

إتباع ممارسات النظافة العامة.

ضرورة غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل.

الحرص على عدم ملامسة الجلد للجلد أو الفم للجلد.

كيفية حماية الأطفال من جدري القرود؟

تجنُّب اتصال الأطفال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض جدري القرود.

تجنب مشاركة الأطفال للأغراض الشخصية مع أي شخص تظهر عليه الأعراض.

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

في حالة ظهور أعراض جدري القرود على أي فرد في الأسرة، يجب الاتصال بمزود الرعاية الطبية بأسرع وقت ممكن.

عزل الأطفال عن الأشخاص المصابين والعكس.

أعراض جدري القرود

وذكر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أعراض جدري القرود، والتي عادة تظهر في غضون أسبوع، أو بعد يوم واحد إلى 21 يوما من التعرض للفيروس، على هذا النحو:

- الطفح الجلدي

- الآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع

- الحمى

- الصداع

- آلام العضلات

- آلام الظهر والوهن

- تورم الغدد الليمفاوية

- التهاب الحلق

- تورم مؤلم في المستقيم

- ألم وصعوبة عند التبول

- ألم عند البلع

هل جدري القرود سريع الانتشار مثل كورونا؟

وأشار «الحداد»، لـ«الوطن»، إلى أنّ فيروس جدري القرود ليس بفيروس سريع الانتشار مثل كورونا، خاصة إنه يتم انتقاله بعبر التلامس المباشر مع الشخص المصاب أو إفرازاته، سواء كان عبر ملامسة الجلد أو سوائل الجسم، لذلك فرص انتشاره على نطاق واسع منخفضة بالمقارنة مع كورونا.