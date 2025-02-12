رسمات عيون تناسب الروج الأحمر... إطلالتك رومانسية في يوم الحب بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:19 صباحاً - مع اقتراب يوم الحب، تكثر التساؤلات حول كيفية تنسيق أحمر الشفاه الأحمر في مكياج يوم الحب، وما هو مكياج العيون المناسب له من ألوان وأساليب تبرز جمالك في هذه المناسبة الرومانسية، لا سيما أن أحمر الشفاه الأحمر يكون غالباً عنصراً أساسياً في مكياج يوم الحب، وما يميزه أنه يتناسب مع الكثير من أساليب مكياج العيون، وخصوصاً المكياج السموكي والمكياج الناعم.

ولتنسيق أحمر الشفاه الأحمر في يوم الحب مع مكياج العيون، تلهمك الصيحات التي تألقت بها النجمات أجمل الأفكار، بأسلوب عصري ملفت وجذاب يشع أنوثة، والتي تتنوع بين المكياج البارز مع أحمر الشفاه الأحمر القوي، أو المكياج الكلاسيكي الناعم بدرجات خافتة من أحمر الشفاه الأحمر مع مكياج البشرة المخملي الناعم وغيرها من الأساليب التي تناسب الأذواق كافة.

احتفلي بيوم الحب بأجمل إطلالة رومانسية على طريقة النجمات، واختاري المكياج المناسب مع أحمر الشفاه الأحمر في هذه المناسبة المميزة.

أحمر الشفاه الأحمر مع الأيلاينر المسحوب من سيرين عبد النور

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في يوم الحب، يمكنك التألق بأحمر الشفاه الأحمر البارز والقوي بدرجات داكنة مع صيحة الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين على طريقة النجمة سيرين عبد النور التي تألقت في آخر إطلالاتها الجمالية بهذه الصيحة، وقد ارتكزت على ظلال العيون السموكي الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج الجفن العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدت مع أحمر الشفاه الأحمر الداكن مكياج البشرة الموحد والمناسب للون بشرتها البيضاء، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة، هذا المكياج يليق بك في يوم الحب بخاصة إذا كنت من صاحبات الوجه الدائري والبشرة البيضاء.

أحمر الشفاه الأحمر مع مكياج العيون الذهبي من بلقيس فتحي

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وعلى طريقة النجمة بلقيس فتحي، يمكنك التألق في يوم الحب بأحمر الشفاه الأحمر الفاقع مع مكياج العيون الذهبي الذي يرتكز على ظلال العيون الذهبية البراقة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، والفاونديشن المشرق المناسب على لون بشرتك السمراء والبلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، كذلك تليق مع مكياجك هذا تسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه التي تزيدك نعومة وأنوثة في يوم الحب، كوني مميزة في هذا اليوم خاصة إذا كنت من صاحبات الوجه البيضاوي.

أحمر الشفاه الأحمر مع مكياج العيون الوردي من نوال الزغبي

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وإذا كنت من محبات المكياج الوردي في يوم الحب؛ يمكنك تنسيق أحمر الشفاه الأحمر البارز مع مكياج عيون وردي بأسلوب النجمة نوال الزغبي التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بمكياج وردي بارز ارتكز على ظلال العيون الوردية، وقد غمرت جفن العين العلوي، وحددت رسمة العين بالكحل الأسود الخارجي على الجفن العلوي والسفلي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اعتمدت مكياج البشرة المخملي مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الأحمر البارز، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة، هذه الإطلالة تليق بصاحبات الوجه الدائري، وتعطي طابعاً أنيقاً وراقياً في يوم الحب.

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أحمر الشفاه الأحمر مع مكياج العيون الناعم من نانسي عجرم

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أما إذا كنت تفضلين المكياج الناعم في يوم الحب؛ ننصحك بأسلوب النجمة نانسي عجرم التي اختارت أحمر الشفاه الأحمر الفاقع والبارز مع مكياج وردي ناعم طبقت فيه ظلال العيون الوردية الخفيفة فوق جفن العين بأسلوب براق مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش، واختارت مكياج البشرة الطبيعي البسيط المناسب للون بشرتها البيضاء، وقد أبرز أحمر الشفاه الأحمر جمال مكياجها ونعومته، ويليق مع هذا المكياج مع تسريحة الشعر الويفي بالفرق الوسطي للغرة.

أحمر الشفاه الأحمر مع المكياج الكلاسيكي من ماريتا الحلاني

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يمكنك التألق في يوم الحب بأحمر الشفاه الأحمر البارز مع صيحة مكياج العيون الكلاسيكي على غرار النجمة ماريتا الحلاني التي اعتمدت ظلال العيون الوردية البراقة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج جفن العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش المستعارة، كذلك اختارت مكياج البشرة المخملي الموحد مع البلاش الوردي المشرق على تفاحة الخدين، وتألقت بتسريحة الباليرينا التي أبرزت مكياجها وملامحها الناعمة.

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أحمر الشفاه الأحمر مع مكياج العيون البارز من أصالة

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وإن كنت من صاحبات العيون المبطنة؛ يمكنك التألق في يوم الحب بمكياج عيون قوي وبارز على طريقة النجمة أصالة التي طبقت هذا المكياج مع أحمر الشفاه الأحمر المحدد بالكونتور، وقد ارتكز مكياج عينيها على ظلال العيون الترابية المسحوبة عند طرف جفن العين العلوي، وأدمجتها مع الظلال الوردية من داخل الجفن مع الكحل الأسود داخل العين، وخط الأيلاينر العريض المسحوب إلى الخارج وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت مكياج البشرة المخملي المصقول بالبلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، واختارت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة.

أحمر الشفاه الأحمر مع مكياج العيون الخافت من نجوى كرم

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يمكنك أيضاً أن تتألقي في يوم الحب بأحمر الشفاه الأحمر مع مكياج عيون خافت يبرز جمالك، ننصحك بأسلوب النجمة نجوى كرم التي نسقت أحمر الشفاه الأحمر مع مكياج عيون خافت ارتكز على الظلال الباهتة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة، وخط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، وتألقت بمكياج البشرة المشرق والمضيء مع أحمر الشفاه الأحمر الفاقع، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف، تليق هذه الصيحة بصاحبات الوجه الطويل والعيون اللوزية.