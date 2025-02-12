دراسة: الشوكولاتة الشائعة ليست مفيدة للقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت بعض الدراسات أن الشوكولاتة، وخاصة الداكنة منها، قد تحمل بعض الفوائد الصحية للقلب، ولكن هذه النتائج لا تزال غير حاسمة وتحتاج إلى مزيد من البحث لتأكيدها.

الفلافانول

وهي مركبات نباتية موجودة في الكاكاو، والتي يعتقد أنها تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، توجد هذه المركبات بنسبة أعلى في الشوكولاتة الداكنة ومستخلص الكاكاو.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة هيلث، أظهرت بعض الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة أو مستخلص الكاكاو قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

أشارت دراسات أخرى إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن معظم هذه الدراسات ركزت على مستخلص الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% على الأقل)، وليس على شوكولاتة الحليب أو الشوكولاتة البيضاء.

الاعتدال هو المفتاح

على الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة قد تقدم بعض الفوائد الصحية، إلا أنه يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

تحتوي شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء على نسبة عالية من السكر والدهون، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

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