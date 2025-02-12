شد البشرة والجسم بدون جراحة.. ما هو جهاز إندولفت للفتيات؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

شد البشرة لإخفاء التجاعيد، وتحديد الملامح، فضلا عن شد القوام للظهور بجسد ممشوق، من الأمور التي تبحث عنها الفتيات بشكل كبير، إلا أن الخوف من الجراحة، والآثار الجانبية قد تعيق العديد منهن لتحقيق النتائج المرجوة، لذا يظل البحث دوما عن أجهزة وتقنيات حديثة لا تترك مشكلات جانبية، أو الشعور بألم.

ويعد جهاز إندولفت، أحدث التقنيات الحديثة، في مجال التجميل.

ما هو جهاز إندولفت لشد البشرة؟

وشرح دكتور جورج زاهر، استشاري الجراحة والتجميل، لـ«الوطن»، أن جهاز الأندولفت هو جهاز نادر انتشاره، سيستخدم لشد الوجه والجسم بدون جراحة فهو جهاز ليزر يعتمد على الموجات الحرارية التي تعمل على الطبقة الخارجية.

وتعمل تقنية إندولفت تحت الجلد على الطبقات الداخلية والعميقة من الجلد.

كيف يعمل جهاز الإندولفت؟

في البداية يقوم الطبيب بتنظيف البشرة وتخدير أماكن الحقن المحددة سابقاً، ومن ثم سيقوم الطبيب باستخدام إبرة دقيقة لإدخال ألياف، خاصة فائقة الرقة تستخدم لمرة واحدة تحت الجلد مباشرة.

في هذه الخطوة، سينبعث من خلال هذه الألياف شعاع ليزر لتوصيل الطاقة إلى العمق المستهدف تحت الجلد.

وبعد الانتهاء من الإجراء يقوم الطبيب باستخدام مضاد حيوي موضعي في أماكن الحقن، وستغلق هذه الفتحات الصغيرة من تلقاء نفسها خلال 24 – 48 ساعة.

وحينها يتم التخلص من جميع الألياف المستخدمة ولا يُعاد استخدامها مرة أخرى وذلك لضمان الحماية والسلامة من انتقال العدوى للمريض.

مميزات جهاز الإندولفت

ذكر دكتور جورج زاهر استشاري الجراحة والتجميل، إن الجهاز من أحدث التقنيات الفعالة والخيار الأمثل للأشخاص الذين يبحثون عن شد الوجه والجسم مثل هذه المناطق (الرقبة، الركبتين، البطن، الفخذين، ومختلف أجزاء الجسم) بدون جراحة..

تفتيت الدهون

إنتاج الكولاجين مما يسهم في زيادة نضارة البشرة

فقط يحتاج إلى مخدر موضعي.

لا يظهر من بعده أي أعراض من الكدامات أو التورم

يأخذ وقت تعافٍ قصير

هل يوجد للجهاز أعراض جانبية وكيفية تجنب أعراضه؟

أكد زاهر أن الجهاز ليس له أعراض جانبية، إلا إذا استخدمه شخص ليس لديه خبرة كافية، ما قد يؤدي إلى مشاكل في الجلد مثل الندبات.

نصائح عند استخدام جهاز شد البشرة

اختر الطبيب المناسب الذي يمتلك الخبرة الكافية في استخدام جهاز الإندولفت.

إجراء كل الفحوصات المطلوبة من الطبيب للتأكد من أن بشرتك مناسبة لهذا النوع من الإجراءات.

تجنب بعض الأدوية أو المكملات التي قد تزيد من خطر النزيف قبل الإجراء.

من الضروري تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

تأكد من تنظيف الجلد جيداً .

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة أيضًا لفترة معينة.

هل الإندولفت أفضل أم عملية؟

أوضح استشاري الجراحة والتجميل أن ذلك يتحدد حسب تشخيص الحالة أثناء الفحص، فيعتمد على قوة العضلات أسفل الجلد فإذا كانت ضعيفة فيفضل الجراحة، لكن غير ذلك فإن الإندولفت هو الأفضل على الحال مثل الأشخاص الذين يعانون من ترهلات جلدية بسيطة أو متوسطة.