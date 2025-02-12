الامارات | أجنحة تزهو بالجمال في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بجماله ورشاقته، وبهذا المدى الفسيح من الأمان، طائر البلشون يزهو بين جنبات محمية رأس الخور للحياة البرية في دبي، ليحلّق معلناً عن بعض قدراته، بداية من الريش الطويل المجلل بالبياض، مروراً باستعراضات تشبه حركات فنانة محترفة، وصولاً إلى مهاراته في الصيد والتقاط الرزق الوفير، أمام زوار الوجهة الشهيرة التي تحتضن عائلات بلا حصر من الطيور المهاجرة، وتعد بمثابة واحة لعشاق الهدوء والاستجمام والتقاط الأنفاس وسط الطبيعة الخلابة، في محمية تتلاقى فيها ثلاثية: الماء والخضرة ورفرفة الأجنحة البديعة على مدّ البصر.