الامارات | أهازيج «حق الليلة» تصدح في دبي.. من الشندغة حتى متحف الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأجندة حافلة بالأنشطة الإبداعية، بدأت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الاحتفال بليلة النصف من شعبان (حق الليلة)، وتستمر إلى 16 الجاري، في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى إبراز أهمية هذا التقليد، والتعريف بتفاصيله وجمالياته ومكانته في المجتمع المحلي، ما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال المقبلة، وتحفيزها على صون وحفظ التراث المحلي وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.

وسيقدم متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، بالشراكة مع «كيندر»، مجموعة من الفعاليات المستلهمة من «حق الليلة» من 14 إلى 16 الجاري، إذ سينطلق الأطفال برفقة مرشدين ثقافيين في مسارات «حق الليلة»، يطوفون خلالها على بيوت «حي الشندغة التاريخي»، وهم يرتدون الأزياء الشعبية، ويرددون الأهازيج لجمع الحلويات من بيوت الحي.

كما سيستمتع الصغار بسلسلة من الورش الإبداعية في أماكن متفرقة من الحي التاريخي، إذ توجد تشكيلة من المجسمات والأعمال الفنية المستوحاة من حقيبة «حق الليلة» والحلويات الإماراتية التقليدية.

وستقدم «كيندر» تجربة تفاعلية للأطفال تجمع بين الترفيه والتعلّم، إذ سيستخدمون أجهزة «آي باد» لتصميم شخصياتهم الرمضانية التي ستُعرض على شاشة كبيرة، وسيحظى الزوّار بفرصة زيارة بيوت وأجنحة المتحف، لاستكشاف تاريخ دبي وثقافتها وتراثها الأصيل.

ويستضيف متحف الاتحاد خلال 15 و16 الجاري برنامجاً حافلاً بالأنشطة التي تحتفي بالتقاليد المحلية، وسيقدم لزواره تجربة «دكان المتحف»، التي تعيد إحياء أجواء البقالة التقليدية وما تتضمنه من حلويات تقليدية، وسيكون الزوّار على موعد مع جوقة «بسمة» التي ستقدم مجموعة من الأهازيج الشعبية الخاصة بـ«حق الليلة»، إضافة إلى باقة من الأغاني العربية الكلاسيكية ومختارات من الأغاني الخليجية.

وتشمل الأجندة تنظيم سلسلة من ورش العمل والعروض الفنية والسينمائية، التي تسلّط الضوء على مفاهيم الهوية والانتماء، وسيسرد «مركز كتبنا الثقافي» حكايات من التراث المحلي التي تعكس القيم وروح التآلف المجتمعي، ويمكن للزوّار الاستمتاع بتشكيلة من التجارب الترفيهية التي تقدمها منطقة الألعاب الشعبية، والاستمتاع بالعمل التركيبي «بوابات أبدية» للفنان عبدالله النيادي والمستلهم من تصاميم الأبواب الإماراتية القديمة.

وستخصص «دبي للثقافة» في متحف الاتحاد، ركناً خاصاً لعرض المأكولات التقليدية، إلى جانب إبداعات مواهب بهدف تمكينهم وتحفيزهم.

وستفتح مكتبات دبي العامة أبوابها أمام طلبة المدارس لتتيح لهم فرصة الاحتفال بـ«حق الليلة».

في نادي أصحاب الهمم

سيشهد نادي دبي لأصحاب الهمم، في 19 الجاري، مجموعة من ورش العمل التفاعلية، من أبرزها ورشة «صناعة الأساور»، وورشة رسم وتزيين الأكياس، إضافة إلى مسابقة رسم الأدوات التراثية، التي ستنظم تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.

. سلسلة من الورش الإبداعية في أماكن متفرقة تُنظّم في الحي التاريخي.

. مكتبات دبي العامة تفتح أبوابها أمام طلبة المدارس لتتيح لهم فرصة الاحتفال بالمناسبة.