الامارات | رسوم دخول «البندقية».. مستمرة خلال 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سلطات البندقية، أول من أمس، أنها ستمدّد لعام 2025 تطبيق إجراء يُلزِم السياح الذين يزورونها خلال النهار بدفع ضريبة، مشيرة إلى أن هذه السياسة أدت العام الماضي إلى خفض الأعداد الكبيرة من الزوار «بشكل بسيط».

وستخصص المدينة الإيطالية 54 يوماً من هذا العام، سيتعين خلالها على الزوار دفع مبلغ بشكل مسبق للحصول على تذكرة تخوّلهم دخول المركز التاريخي، بينما كان عدد هذه الأيام يقتصر في العام الماضي على 29 يوماً، وبدأت البندقية اعتماد الإجراء، في أبريل الماضي، ودفع الزوار «رسوم دخول إلى البندقية» مقدارها خمسة يورو (5.15 دولارات) في أيام معينة، في حين وصف المسؤولون هذا الإجراء بأنه تجربة لجعل المدينة التاريخية «صالحة للعيش» بشكل أكبر.

وفُرضت غرامة تراوح بين 50 و300 يورو على السياح الذين حاولوا التسلل، فيما كانت عمليات تفتيش مفاجئة تُجرى عند نقاط الدخول الرئيسة.