تأثير وضع السدر على الشعر.. اعرفي الحقيقة الكاملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

السدر هو نبات ذو فوائد صحية متعددة للشعر، وهو الأكثر استخدامًا شيوعًا بين النساء، خاصة أنه ينمو في بيئات متنوعة، ولكنه يفضل المناطق الحارة الجافة.

تستخدم أوراق السدر في العلاجات الطبيعية للبشرة والشعر لأنها تحتوي على مواد مغذية ومرطبة، فما فوائد السدر للشعر؟ وما هي طريقة استخدامه السليمة؟

فوائد السدر للشعر

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، كل ما يخص السدر للشعر.

- يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

- يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته.

- ينظف فروة الرأس ويخلصها من القشرة.

- يمنح الشعر لمعانًا ونعومة طبيعية.

- يقلل من الإفرازات الدهنية الزائدة في فروة الرأس.

هل يوضع على الشعر كاملًا أم فقط على الفروة؟

يعتمد ذلك على الهدف من استخدامه على النحو التالي:

- إذا كنتِ ترغبين في تغذية الفروة وعلاج القشرة أو تساقط الشعر، فيُفضل وضعه على فروة الرأس فقط.

- إذا كنتِ ترغبين في تقوية الشعر بالكامل ومنحه لمعانًا، يمكنكِ توزيعه على كامل الشعر.

هل لسدر الشعر آثار جانبية؟

لا يسبب السدر آثارًا جانبية خطيرة، لكنه قد يسبب جفافًا بسيطًا إذا استخدم بكثرة، يُنصح بتجربته على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل لتجنب أي حساسية، وإذا كان الشعر جافًا، يمكن خلطه مع زيت مرطب مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة استخدام السدر:

1. ماسك السدر للشعر:

- اخلطي ملعقتين من مسحوق السدر مع الماء الدافئ حتى يصبح قوامه مثل المعجون.

- ضعيه على فروة الرأس (ويمكن توزيعه على الشعر إذا أردتِ).

- اتركيه لمدة 30-60 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

2. غسول السدر للشعر:

- انقعي أوراق السدر في ماء دافئ لمدة ساعتين.

- استخدمي الماء الناتج لشطف الشعر بعد غسله بالشامبو.

3. السدر مع الزيوت الطبيعية:

- امزجي مسحوق السدر مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

- ضعي الخليط على فروة الرأس لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء والشامبو.

يُفضل استخدام السدر مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.