بعد تصريحات صابرين عن تغير ملامحها.. تأثير لبان الدكر وشوربة الكوارع على البشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدثت الفنانة صابرين عن عاداتها في العناية ببشرتها، وكيف تبدو بمظهر شبابي، وذلك خلال ظهورها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON، مؤكدة أنها تعتمد على الوصفات الطبيعية للحفاظ على نضارتها، وكشفت عن استخدامها لبان الدكر كقناع للبشرة، إلى جانب تناول شوربة الكوارع لاحتوائها على الكولاجين، كما تحرص على استهلاك فيتامين C من الفواكه مثل البرتقال واليوسفي، قائلة: «اللي بيحب الكوارع ياكلها على طول لإنها مليانة كولاجين ومش بتخن، ونهتم بفيتامين سي طبعًا».

حقيقة فوائد لبان الدكر للبشرة

وعلى الرغم من انتشار فكرة استخدام لبان الدكر كعلاج للتجاعيد، قالت الدكتورة ليديا تاوضروس أمين، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لا يوجد دليل علمي قوي يؤكد أنه يمكن أن يكون بديلاً عن العلاجات الطبية الحديثة، وتوضح أن لبان الدكر يحتوي على مضادات أكسدة وقد يساعد في ترطيب البشرة وتحسين مرونتها عند استخدامه موضعيًا، لكنه ليس علاجًا فعالًا للتجاعيد أو بديلاً عن الكولاجين كما يروج البعض.

وتحذر الدكتورة ليديا من الإفراط في استخدامه دون استشارة طبية، مشيرة إلى أن بعض السيدات يستخدمن منقوعه لتفتيح البشرة، إلا أن فعاليته محدودة مقارنة بعلاجات مثل فيتامين C، الريتينول، والببتيدات، كما أنها تلفت الانتباه إلى ضرورة اختبار حساسية البشرة له قبل الاستخدام، لأنه قد يسبب تهيجًا للبشرة الحساسة، خاصة عند خلطه بمواد غير مناسبة.

التغذية السليمة ودورها في نضارة البشرة

تشدد الدكتورة ليديا على أن الحفاظ على شباب البشرة يبدأ من الداخل عبر التغذية السليمة، مؤكدة أن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين الطبيعي، مثل شوربة الكوارع، يساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، وتضيف أن فيتامين C، الموجود في الفواكه مثل البرتقال واليوسفي، يُشكل دورًا أساسيًا في تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، مما يساهم في الحفاظ على نضارتها.

وتنصح بضرورة شرب كميات كافية من الماء، وتناول مصادر غنية بالزنك، مثل المكسرات والبذور، للحفاظ على صحة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد، وتشير إلى أن العناية بالبشرة لا تعتمد فقط على المنتجات التجميلية، بل تبدأ بأسلوب حياة صحي يشمل النوم الكافي، ممارسة الرياضة، والابتعاد عن التدخين والسكريات الزائدة.

البوتوكس والفيلر.. متى يكونان آمنين؟

تؤكد صابرين خلال حديثها عن إجراءات التجميل، أن البوتوكس والفيلر لا يُعتبران عمليات تجميلية بحد ذاتها، بل تدخلات بسيطة لتحسين مظهر البشرة، لكنها تعبر عن تخوفها من اللجوء إليها، قائلة: "بخاف شوية من الحاجات دي، شفنا ناس بوقها اتعوج وبقت خد وخد".

ومن جانبها، تؤكد الدكتورة ليديا أن الفيلر آمن إذا استُخدم بالكمية الصحيحة، والمادة المناسبة، والتقنية الدقيقة، ومن قِبَل طبيب متمرس يفهم تشريح الوجه جيدًا، لكنها تحذر من المشاكل التي قد تنشأ نتيجة الحقن الخاطئ أو اللجوء إلى غير المتخصصين أو استخدام منتجات غير موثوقة، مما قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة مثل تكتل الفيلر أو تغيير ملامح الوجه بشكل مبالغ فيه.

نصائح للحفاظ على البشرة طبيعيًا

لمن يرغبون في الحفاظ على شباب البشرة دون اللجوء إلى الفيلر أو البوتوكس، تقدم الدكتورة ليديا مجموعة من النصائح الأساسية منها:

- شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة.

- تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد، الزنك، وفيتامين د، حيث إن نقصها يؤثر على صحة الجلد.

- الاعتماد على الكولاجين الطبيعي من شوربة العظام بدلًا من المكملات فقط.

- الحصول على نوم كافٍ لأنه يساعد في تجديد خلايا البشرة.

- استخدام مرطبات مناسبة لنوع البشرة للحفاظ على حاجز الجلد الطبيعي.

- تجنب السكريات والمواد الحافظة التي تسرّع شيخوخة الجلد.

- ممارسة الرياضة بانتظام لتنشيط الدورة الدموية وتحسين مظهر البشرة.

- عدم استخدام الصابون القاسي أو تجربة وصفات غير موثوقة من الإنترنت.

العادات التي تضر بالبشرة

تحذر الدكتورة ليديا من بعض العادات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحة الجلد، قائلة: "أحد أكبر الأخطاء هو استخدام منتجات غير معروفة المصدر أو تجربة وصفات عشوائية دون استشارة طبيب"، كما تؤكد أن الإكثار من تناول السكريات، عدم شرب الماء بكميات كافية، والتعرض المستمر لأشعة الشمس دون حماية كلها عوامل تسرّع من ظهور التجاعيد.

و تؤكد الدكتورة ليديا أن العناية بالبشرة ليست مجرد مستحضرات تجميلية، بل تبدأ من الداخل بأسلوب حياة صحي.