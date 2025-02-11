الامارات | قنادس حديقة توفر على الحكومة التشيكية مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت مجموعة من حيوان القندس من بناء سد مائي على بحيرة، خلال يومين، في الوقت الذي كانت قد خططت السلطات في التشيك، لـ«السد» منذ سبع سنوات.

وقال موقع «فوكس» - الذي نقل الخبر - إن هذه القوارض البرمائية وفرت على الحكومة التشيكية 1.2 مليون دولار.

وكان مشروع استعادة مناطق المياه في منتزه بردي الطبيعي قيد التطوير منذ عام 2018. وعلى مر السنين، جمعت الإدارة التصاريح اللازمة وكانت مستعدة لبدء البناء. لكن تبين أن هذا غير ضروري، إذ أخذت القنادس الأصلية، التي تعيش في الحديقة منذ عام 2020، الأمور بنفسها، فبنت السدود في نفس المواقع التي خططت لها الحكومة.

ونقل الموقع عن مسؤول: «وفرت علينا القنادس 30 مليون كرونة تشيكية. لقد بنوا السدود دون أي وثائق للمشروع وبالمجان».

وتشتهر القنادس بقدرتها على بناء سدود عملاقة في الجداول، والتي تعمل مثل السد الحديث. والسبب وراء بناء السدود هو إنشاء مياه عميقة تمنحها الحماية من الحيوانات المفترسة.