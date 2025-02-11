شاي الماتشا سر الطاقة والصحة.. اكتشف فوائده ونصائح مهمة قبل تناوله

القاهرة - سمر حسين - صحة

شاي أخضر

شاي الماتشا من أشهر المشروبات المصنوعة من أوراق الشاي الأخضر الكاملة، ويتميز بلونه الأخضر المشرق ومحتواه العالي من الكافيين، وعُرف في اليابان منذ أكثر من 800 عام، وحقق شهرة واسعة حول العالم، بفضل فوائده الصحية المتعددة التي تؤثر إيجابيًا على الجسم والعقل على حد سواء.

فوائد صحية مثبتة عالميًا حول الماتشا

وأكدت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، لـ«الوطن» أن شاي الماتشا هو نوع من الشاي الأخضر لكنه يتم تحضيره بطريقة خاصة، حيث يُزرع في الظل ويُجفف بطريقة معينة، مما يجعله أكثر تركيزًا من حيث الفوائد الصحية.

وأوضحت أن الماتشا غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الالتهابات، تقوية المناعة، والحفاظ على صحة البشرة.

وأضافت أن الماتشا يساعد في تحسين حرق الدهون وزيادة مستوى الطاقة، بفضل احتوائه على مركبات الكاتيكين التي تحفز الأيض، وتحسن عملية حرق الدهون، كما أن الكافيين الموجود في الماتشا يعزز مستوى الطاقة والتركيز، ما يجعله مفيدًا لمن يرغبون في رفع مستوى النشاط.

تحذيرات طبية من الماتشا

وعلى الرغم من فوائد شاي الماتشا المتعددة، إلا أن هناك بعض التحذيرات التي يجب أخذها في الاعتبار، فقد نصحت الدكتورة مروة شعير بتناول الماتشا بشكل معتدل، لأن الإفراط في تناوله يؤدي إلى آثار جانبية بسبب احتوائه على الكافيين، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في ضغط الدم أو حساسية تجاه الكافيين، يجب أن يكونوا حذرين، كما يُفضل تناول فنجان أو فنجانين يوميًا لتجنب التأثيرات السلبية.

وأكدت أن شاي الماتشا يحتوي على نسبة من الكافيين تؤثر على مستوى الطاقة والتركيز، لذا يجب على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الأمراض القلبية تجنب شربه بكميات كبيرة، كما أوصت النساء الحوامل أو المرضعات باستشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

الاستخدام الأمثل للماتشا

وأشارت الدكتورة مروة شعير أيضًا إلى أنه يمكن دمج شاي الماتشا في النظام الغذائي اليومي بطرق مختلفة، مثل تناوله كمشروب ساخن أو إضافته إلى العصائر أو الزبادي.

كما أكدت أنه من الأفضل تناوله في الصباح أو بعد الظهر لتعزيز الطاقة والتركيز، بينما يُنصح بتجنب شربه في المساء لتفادي التأثير على النوم.

ويُعد شاي الماتشا من المشروبات الصحية التي توفر فوائد كبيرة للجسم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، لذا من المهم الاعتدال في استهلاكه ومراعاة التحذيرات الطبية للحصول على أقصى فائدة دون التأثير على الصحة.