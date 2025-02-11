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الامارات | مدينة الأقصر تحتفي باختيارها عاصمة للثقافة والتراث

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الأقصر - د.ب.أ 0 تبليغ

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  • الامارات | مدينة الأقصر تحتفي باختيارها عاصمة للثقافة والتراث 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر، للاحتفال باختيارها «عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم» من قِبَل الاتحاد الإفريقي الآسيوي.

وكشف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بصعيد مصر، محمد عثمان، عن الإعداد لتنظيم عدد من الفعاليات للاحتفاء بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يُعزز من فرص فوز الأقصر بعدد أكبر من سياح العالم، ويُعزز من مكانة المدينة مقصداً عالمياً للسياحة الثقافية.

وبحسب الاتحاد الإفريقي الآسيوي، فإن جائزة «عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم»، واحدة من الجوائز الرائدة التي يقدمها الاتحاد لتكريم المدن التي تمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً استثنائياً يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية، وتعد الجائزة منصة دولية لتسليط الضوء على هذه المدن وإبرازها كوجهات سياحية وثقافية وتاريخية عالمية.

وكانت الأقصر فازت، في عام 2016، بلقب عاصمة السياحة الثقافية بالعالم، من قِبَل منظمة السياحة العالمية، كما اختيرت في 2017 عاصمة للثقافة العربية، واختيرت العام الماضي عاصمة للثقافة العربية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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