الامارات | مهرجان «تماس».. تنوع موسيقي يجمع بين الحداثة والتراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة مهرجان «تماس»، وهو فعالية حيوية تحتفي بمزيج يجمع بين الموسيقى العالمية التقليدية والمعاصرة، ويأتي اسم المهرجان من كلمة تماس التي تشير إلى التواصل والالتقاء، وستظهر، بعد غدٍ، نخبة من الفنانين العالميين على المسرح للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث يقدمون عروضاً فنية متنوعة تعكس غنى الثقافات والأنماط الموسيقية العالمية.

وتنطلق فعاليات المهرجان بحفل موسيقي حي يقام في الساحة الشرقية ابتداءً من السابعة مساءً إلى 10 مساء، حيث يقدم الفنان الكوبي - الإفريقي، سيما فانك، عرضاً موسيقياً فريداً يجمع بين إيقاعات الفانك الإفريقية الكوبية والهيب هوب المستوحاة من إرثه الكوبي المنحدر من أصول إفريقية.

كما تنضم الفرقة الكونغولية كوكوكو، الثنائي المتخصص بالموسيقى الإلكترونية، لتقدم رؤية جديدة لموسيقى القارة الإفريقية من خلال تجاربها الإلكترونية المبتكرة، مستخدمة آلات موسيقية يدوية الصنع من مواد معاد تدويرها.

وينطلق الحفل الموسيقي الثاني في مسرح الصندوق الأسود، في الساعة 10 ليلاً ويستمر حتى منتصف الليل، حيث يقدم منسق الأغاني المصري الشهير أبوسهر حفلاً موسيقياً حياً، ويجسد الفنان المميز، الملقب بملك موسيقى التروبي، شغفه وإبداعه وإرثه الثقافي من خلال الموسيقى الإلكترونية الشعبية (موسيقى المهرجانات)، التي يقدمها بلمسة خاصة ينفرد بها.

وتُختتم القائمة مع فرقة العيطة مونامور، التي تقدم الموسيقى المغربية العريقة بلمسة عصرية مميزة.

وقال المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، بيل براغين: «يجسد مهرجان تماس رسالتنا في جمع الفنانين من خلفيات متنوعة على مسرحنا، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والاحتفاء بالإبداع الفني، ولا تقتصر هذه العروض على كونها حفلات موسيقية حية، بل تتعدى ذلك لتكون حوارات ثقافية عميقة تعكس التفاعل والتبادل بين مختلف الثقافات المتواجدة في دولة الإمارات».