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الامارات | أنامل إماراتية.. على العهد

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل مناسبات الاحتفاء بالتراث ومفرداته الجميلة إلى ختامها، لكن محطات الأصالة لا تنتهي في دولة الإمارات، إذ ودّع مهرجان الحصن زوّاره، أول من أمس، غير أن مشاهده ستبقى في الذاكرة، كما الحال هنا مع صورة الجدة التي تجيد «سف الخوص»، وستظل أناملها وفيّة على العهد، تصون خيرات الشجرة (النخلة) وكل ما يخرج منها، وستبقى الجدة حارسة لمهنة عريقة، لتعلمها لسواها من حفيدات الجيل الجديد، وفتيات زمن الذكاء الاصطناعي، اللاتي سيضعن باعتزاز عيناً على الماضي وأخرى على المستقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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