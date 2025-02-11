الامارات | «إكسبوجر 2025».. روائع السرد البصري في معرض للتصوير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعرض المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2025» في نسخته التاسعة أعمالاً فوتوغرافية التقطتها عدسات نخبة من أفضل مصوري العالم، وذلك من خلال مجموعة متنوّعة من المعارض الفردية والجماعية، ويقدّم المهرجان لعشاق الفن البصري ومحبي اقتناء الصور الفوتوغرافية والمستثمرين، فرصة حصرية لاقتناء صور فنية تتجاوز قيمتها 12 مليون درهم، محوّلاً منطقة الجادة في الشارقة إلى مركز عالمي لفنون السرد البصري والقصص المرئية من 20 إلى 26 فبراير الجاري.

ويفتح «اكسبوجر 2025»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أبوابه للزوار والهواة والخبراء، موفراً لهم فرصة اختيار إصدارات فوتوغرافية تراوح أسعارها بين 3200 درهم و890 ألف درهم، وتُجسّد هذه الأعمال جماليات وتنوّع الإبداع البصري، وتلبي مختلف الاهتمامات والتطلعات والتخصصات، بدءاً من المشترين وهواة اقتناء وجمع الأعمال الفنية المحترفين وصولاً إلى المستثمرين في عالم الفن.

عرض مواهب فريدة

وتغطي معارض «اكسبوجر 2025» مجموعة متنوّعة من أنواع الفنون البصرية، كالتصوير الصحافي والوثائقي، والتصوير الفني والإبداعي، كما توفر لمحبي الطبيعة والحياة البرية فرصة استكشاف أعمال فنية توثق مشاهد طبيعية نادرة وأنواعاً مهددة بالانقراض، وتصحب هواة تصوير الرحلات والمغامرات في رحلة حول العالم من خلال الفن البصري لعدسات أفضل المصورين على الصعيد العالمي.

ويسلط المهرجان الضوء على تصوير البورتريه، والتصوير الثقافي الذي يروي قصصاً إنسانية متنوّعة، إلى جانب تصوير حياة الشارع، كما يمكّن عشاق التصوير الرياضي والحركي والتصوير الليلي من التعمق في سرديات بصرية حركية مدهشة.

أشهر رواة القصص

وتضم قائمة الفنانين العالميين المشاركين في «اكسبوجر 2025» المصور والناشط البيئي الحائز جوائز عالمية، سيباستيان كوبلاند، الذي يقدم معرض «الزوال» حول التغير المناخي، ويشمل صورة من أشهر أعماله الفنية، التي تبلغ قيمتها 900 ألف درهم، كما يقدّم المصور سورين سولكير، المعروف بالتقاط صور البورتريه للمشاهير الموسيقيين، وتصوير تشكيلات أسراب الطيور أثناء تحليقها، فيقدم معرض «الشمس السوداء» ويتضمن صوراً حصرية تقدر قيمتها بـ550 ألف درهم، في حين تستكشف مصورة الأزياء وعالم التجميل أندريا بيلوسو، الاستدامة في معرض «فنون من أجل المستقبل»، ويتضمن صوراً بقيمة 627 ألف درهم.

ويضمن «اكسبوجر 2025» لجميع ذواقي التصوير فرصة شراء عمل فريد ذي قيمة فنية عالية، مع تقديم خدمات التأطير العصرية بواسطة خبراء في هذا المجال في مقر المهرجان، إذ لا تُشكل هذه الصور المطبوعة جزءاً من المجموعات الفنية الخاصة لمشتريها فحسب، وإنما استثمارات تُشكّل قيمة مضافة في عالم فن السرد البصري.