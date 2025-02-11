الامارات | 4 كتّاب إماراتيين يتحدثون في معرض نيودلهي حول الثقافة والفنون الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار التعاون الثقافي بين الشارقة والهند، شارك أربعة من الكتّاب الإماراتيين في سلسلة من الندوات والمحاضرات التي سلّطت الضوء على قضايا الثقافة والأدب والفنون الإماراتية، ضمن فعاليات معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025، وذلك بتنظيم مشترك بين هيئة الشارقة للكتاب وناشونال بووك تراست الهند، وتنسيق من جمعية الناشرين الإماراتيين، إذ شكّلت هذه الجلسات فرصة لتعزيز التبادل الثقافي وتسليط الضوء على الجوانب المشتركة بين الأدب والفنون لدى الجانبين.

واستعرض الدكتور شهاب غانم دور ترجمة الشعر في تعزيز التفاهم الثقافي بين العالم العربي وشبه القارة الهندية، في ندوة بعنوان «بناء الجسور الثقافية عبر ترجمة الشعر بين اللغة العربية والهندية»، في حين قدّم الكاتب والمخرج ناصر أحمد اليعقوبي ندوة «سينما بلا حدود: حوار ثقافي بين الإمارات والهند»، وتناول فيها دور السينما كأداة لتعزيز التواصل الثقافي بين الإمارات والهند، وتضمنت عرض فيلم وثائقي.

ورصد الكاتب محسن سليمان الحضور الأدبي للشخصية الهندية في القصة الإماراتية بوصفه أحد الرموز المعبرة عن التنوع الثقافي والتعايش، في ندوة بعنوان «الشخصية الهندية في القصة الإماراتية». كما قدمت الدكتورة عائشة الغيص ندوة «المفردات الهندية في حياة المجتمع الإماراتي»، وسلّطت فيها الضوء على أثر المفردات الهندية ومدى حضورها في الحياة اليومية الإماراتية، وكيفية اندماجها في اللهجة المحلية نتيجة للعلاقات التاريخية والتمازج الثقافي.

ويمثل المجلس الوطني للكتاب في الهند، هيئة ثقافية تُعنى بتعزيز القراءة ونشر الأدب. ومن خلال مقره في نيودلهي، يقوم المجلس بإصدار الكتب في مختلف المجالات، وتنظيم معارض وفعاليات أدبية، إلى جانب دعم أدب الأطفال عبر «المركز الوطني لأدب الأطفال» الذي يشجع عادة القراءة بين الناشئة. كما يسهم المجلس في الترويج للكتب الهندية عالمياً عبر الترجمة والمشاركة في معارض الكتب الدولية، ويوفر برامج تدريبية في النشر ومبادرات لدعم المؤلفين والناشرين.