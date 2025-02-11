الامارات | مهرجان الوثبة للتمور يواصل مسابقاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مهرجان الوثبة للتمور 2.4 طن من التمور الفاخرة ضمن مسابقات دورته الثانية، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، حيث تتواصل المنافسات حتى 28 الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

ونظم المهرجان، منذ انطلاقته، ست مسابقات لتغليف التمور السادة والمحشوة، إذ سجلت مشاركة نحو 120 منتجاً ومصنعاً للتمور، وتضمنت المشاركات 1200 عبوة احتوت على تمور إماراتية فاخرة من أصناف الخلاص، والفرض، والدباس وبومعان، والشيشي، والزاملي، وبوزن بلغ نحو 2400 كيلوغرام من التمور الفاخرة. ويشهد مهرجان الوثبة للتمور، غداً، مسابقة تغليف التمور «فئة التمور المحشوة».