الامارات | فيلم «دوغ مان» يواصل تصدّر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «دوغ مان» الكوميدي إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، للأسبوع الثاني على التوالي، خلال عطلة نهاية أسبوع شهدت مباراة السوبر بول، محققاً إيرادات بـ13.7 مليون دولار.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «هارت أيز» بإيرادات بـ8.4 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «لاف هرتس» للمخرج جوناثان أوزيبيو مع عائدات بـ5.8 ملايين دولار، وفي هذا الفيلم يؤدي كي هوي كوان، الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2022، دور وكيل عقارات له ماضٍ عنيف يلاحقه شقيقه.

وتراجع فيلم «موفاسا ذي لاين كينغ» من إنتاج شركة ديزني إلى المركز الرابع، حاصداً 3.9 ملايين دولار، ويشير المحللون إلى أن الفيلم، الذي حقق 670 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم، يُتوقع أن تتجاوز عائداته 700 مليون دولار، أما في المرتبة الخامسة فحلّ فيلم «كومبانيين» مع عائدات بثلاثة ملايين دولار.