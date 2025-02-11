الامارات | «برليناله».. السياسة تنافس النجوم على السجادة الحمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المتوقع أن يشهد مهرجان برلين السينمائي الدولي حضور عدد كبير من النجوم، بينهم جيسيكا تشاستين وماريون كوتيار وروبرت باتينسون وتيموتيه شالاميه وإيثان هوك، في دورته الـ75، التي تنطلق بعد غد، وستنظم وسط وضع سياسي مضطرب في ألمانيا ومختلف أنحاء العالم.

وسيمنح «برليناله»، الذي يعد حدثاً سينمائياً تقدمياً تتردد فيه القضايا السياسية الراهنة، جائزة الدب الذهبي يوم 22 الجاري، عشية الانتخابات التشريعية المبكرة، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على السجادة الحمراء، إذ ستتم متابعة تصريحات صانعي الأفلام أو النجوم، خصوصاً الألمان منهم، وستُطرح مسألة الهجرة في فيلم «ذي لايت»، الذي سيُفتتح به المهرجان، ويدور حول امرأة سورية تصبح مدبرة منزل لدى عائلة ألمانية. وقالت مديرة المهرجان، تريشا تاتل، إن السياسة موجودة «في الحمض النووي للمدينة والمهرجان نفسه»، آملة أن «يتحدث الجمهور عن الأفلام نفسها».