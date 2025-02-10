أسباب الجز على الأسنان وطرق العلاج للتخلص من الألم

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجز على الأسنان أو طحن الأسنان هو حالة شائعة تحدث أثناء النوم، حيث يقوم الشخص بإطباق أسنانه معًا أو تحريكها بشكل مفرط، ما يؤدي إلى ضغط شديد على الأسنان والفك.

ويعاني العديد من الأشخاص من هذا السلوك، الذي يكون ناتجًا عن التوتر، القلق، أو اضطرابات النوم الأخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم أو «الشخير».

رغم أن العديد من الأشخاص قد لا يدركون أنهم يعانون من هذه الحالة، إلا أن تأثيراتها على الصحة يمكن أن تكون ملحوظة، مثل الشعور بآلام في الفك، صداع، وتلف الأسنان.

وفي حال كانت هذه الحالة تؤثر على الشخص بشكل كبير، قد يكون من الضروري البحث عن علاج للتخفيف من الأعراض والحد من أضرارها.

أعراض الجز على الأسنان

ومن جانبها، قالت الدكتورة رنا عمرو عبد التواب، طبيبة طب أسنان الأطفال والصحة العامة، لـ«الوطن»، إن أعراض الجز على الأسنان، تأتي على النحو التالي:

تآكل في طبقة المينا لسطح السنة أو الضرس مما يؤدي لظهور الطبقات الداخلية للسنة أو الضرس.

آلام وحساسية في الأسنان.

تآكل الأسنان أو انكسارها.

آلام في عضلات ومفصل الفك.

صداع وقد يكون أيضا الاستيقاظ من النوم مصحوباً بالصداع الشديد.

أسباب الجز على الأسنان

وأشارت الطبيبة أيضاً لأسباب الجز على الأسنان، فقد تكون أسباب نفسية بسبب الضغط والتوتر العصبي، أو العصبية الزائدة، فضلاً عن الإكثار من الكحول أو الكافيين، وقد يكون أيضا الكثرة من التدخين، أو كآثار جانبية للأدوية مثل أدوية الاكتئاب وفرط الحركة وقلة التركيز والتشنجات.

علاج الجز على الأسنان

أوضحت الطبيبة كيفية علاج هذه العادة على النحو التالي:

التوعية اللازمة للمريض لتغيير سلوكه الذي يسبب هذه العادة التقليل من التوتر والعصبية.

الامتناع عن التدخين والكحول والكافيين.

التصرف بطرق أخرى أثناء التوتر العصبي لمنع الجز على الأسنان مثل كتابة ما يزعجه على ورقه ليقلل من حدة العصبية ولإخراج الطاقة السلبية لديه.

زيارة طبيب الأسنان للتشخيص وعمل night guard، إذ يقوم بارتدائه أثناء النوم حتى يمتص هذه الصدمات الناتجة عن جز الأسنان لحمايتها.

المتابعة مع طبيب الأسنان المختص.

القيام بعلاج الأسنان والضروس التي تأثرت بهذه العادة تفاديا لحدوث مشاكل عدة بها.

بعض الأطباء ينصحون بكمادات دافئة أو باسط للعضلات بجانب night guard وهذا يرجع لحالة كل مريض وأعراضه.

زيارة طبيب الأسنان زيارة دورية لمتابعة صحة الأسنان وصحة المريض للسير في طريقة علاج صحيحة.