السنط الجلدي وخطورته على النساء.. هل يصل لسرطان عنق الرحم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد السنط الجلدي، أحد أكثر المشكلات الجلدية شيوعًا التي يعاني منها العديد من الأشخاص، إذ يظهر على شكل زوائد جلدية صغيرة تنمو على سطح الجلد، وقد تكون ذات لون بني أو مائل إلى الأصفر.

ويُعتبر السنط غالبًا غير مؤلم، ولكنه قد يكون مزعجًا من الناحية الجمالية أو بسبب احتكاكه بالملابس في بعض الأحيان.

تتنوع أسباب ظهور هذه الزوائد بين التغيرات الهرمونية، والعوامل الوراثية، والاحتكاك المتكرر في مناطق معينة من الجسم مثل الرقبة والإبطين، بالإضافة إلى بعض الحالات الصحية مثل السكري.

هل السنط الجلدي يشكل خطرا على الصحة بشكل عام؟

وعلى الرغم من أن السنط لا يشكل عادة خطرًا على الصحة، إلا أن البعض قد يختار إزالته لأسباب تجميلية أو لتجنب أي مشاكل صحية محتملة.

أسباب حدوث السنط الجلدي؟

من جانبها، أوضحت دكتور حنان الكحكي أخصائية جلدية تجميلية، وأستاذة بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، عن أسباب ظهور السنط في الجلد، على النحو التالي:

نتيجة للتلامس

قد ينتقل عن طريق ممارسة العلاقة الزوجية

تنتقل عن طريق الليزر

يمكن انتقاله عن طريق الملابس

مخاطر السنط الجلدي على النساء.. يسبب السرطان

وأشارت الطبيبة إلى أن خطورة السنط في الجلد عند النساء أنه يصيب خاصة المناطق الحساسة وأنه يوجد به أنواع قد تؤدي إلى سرطان عنق الرحم، نتيجة لذلك أصبح يوجد تطعيمات تعطى للفتيات من سن 14 أو 15 سنة، خاصة الأشخاص الذين يستخدمون الليزر فينقل العدوى عن طريق لمس الليزر للجلد أو عدم تعقيمه جيداً.

طريقة علاج السنط الجلدي

أوضحت «الكحكي» أن عند القيام بإزالته يختفي فورا فلا يحتاج لوقت ولكنه معدٍ ولا تظهر العدوة على الشخص إلا بعد أسبوعين، ويمكن علاجه بطريقتين.

علاج السنط الجلدي:

إزالته باليزر

الكي بالتبريد