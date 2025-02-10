أعراض نقص فيتامين أ في جسمك.. كيف تحصل عليه بسهولة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

فيتامين أ، من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، إذ يعتبره الأطباء خط الدفاع الأول عن للجسم، ويساعد على صنع الأجسام المضادة، ويؤدي نقصه إلى كثير من الأضرار، خاصة أنه المسؤول عن البصر ، والنمو، وتكاثر الخلايا وانقسامها، بالإضافة إلى أنه لديه خصائص مضادة للأكسدة التي تعمل على الحماية من الإصابة بالخلايا السرطانية.

ما أعراض تقص فيتامين أ؟

نقلا عن موقع webmed، فإن أعراض نقص فيتامين أ، جاءت على النحو التالي:

- جفاف العين.

- العقم ومشكلات الحمل.

- الإصابة بالعمى الليلي.

- تأخر النمو.

- التهابات الحلق والصدر.

- ضعف التئام الجروح.

- حب الشباب.

حالات ينصح فيها بتناول فيتامين أ

- حب الشباب.

- السرطان.

- الحصبة.

- التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

نقص فيتامين أ

وفقا لوزارة الصحة والسكان فإن أهم مصادر فيتامين أ موجودة في :

- الأسماك الزيتية مثل التونة.

- صفار البيض.

- كبدة (دجاج/ بقري).

- الجزر.

- البطاطا.

- القرع العسلي.

وبحسب الموقع الطبي، مايو كلينك فإن الإفراط في فيتامين A قد يكون ضارًّا، فالجرعة الكبيرة الواحدة أكبر من 200 ألف ميكروجرام، قد تسبب ما يلي:

الغثيان.

القيء.

الدوار.

الرؤية الضبابية (زغللة العين).

مضاعفات الإكثار من فيتامين أ

يؤدي تناول أكثر من 3000 ميكروجرام يوميًّا من المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين A عن طريق الفم لمدة طويلة إلى:

ترقق العظام

تلف الكبد

الصداع

الإسهال

الغثيان

تهيج الجلد

ألم في المفاصل والعظام

العيوب الخِلقية