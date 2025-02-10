القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من فقر الدم والأنيميا، وهي مشكلة صحية، تحدث عادة بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين هو بروتين يوجد في كريات الدم الحمراء، وبدوره يحمل الأكسجين من الرئتين إلى سائر أعضاء الجسم الأخرى، ما يسبب الإصابة بالتعب والضعف وضيق النفَس.

أعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم والأنيميا.. راقبها جيدًا

وخلال السطور التالية، إليك أعراض تشير للإصابة بفقر الدم والأنيميا، وطرق الوقاية منه، وذلك نقلًا عن وزارة الصحة والسكان المصرية.

أسباب فقر الدم ونقص الحديد

- نقص الكمية المتناولة إما بسبب الفقر ونقص الغذاء عموماً، أو عدم تناول وجبات غذائية غنية بالحديد، أو عدم كفاية الكمية المتناولة لمواجهة الاحتياج المتزايد كما في مراحل النمو المتطرد (في مرحلة البلوغ) وأثناء الحمل والإرضاع.

- سوء امتصاص الحديد: نتيجة لبعض أمراض الجهاز الهضمي مثل الداء البطني والتي تسبب فقد لكثير من العناصر الغذائية، أو سوء امتصاص الحديد خاصة وذلك بسبب:

نقص حامض المعدة كما في حالات التهاب المعدة الضموري أو استئصال المعدة .

تناول العناصر الغذائية التي تعوق امتصاص الحديد مع الوجبات.

فقد الحديد من الجسم بكميات كبيرة كما يحدث في:

-النزف المزمن عبر القناة الهضمية

-حالات التهاب وقرحة المعدة والإثناعشر

– التهاب القولون التقرحي

– الأورام الخبيثة في القناة الهضمية

– البواسير

- فقدان كميات كبيرة من الدم أثناء الدورة الشهرية كما في المناطق الحارة أو لأي سبب آخر مثل وجود ورم ليفي .

الإصابة ببعض الطفيليات كالبلهارسيا والدودة الخطّافية

أعراض فقر الدم والأنيميا

- يحدث نقص الحديد بشكل تدريجي ويبدأ الجسم بالتأقلم على هذا النقص، إذ يسبب الأعراض الآتية .

- صداع

- دوار

– الشعور بالتعب والإعياء لأقل مجهود

– نهجان وضيق بالتنفس مع أقل مجهود

– خفقان

- زيادة فى معدل ضربات القلب، لغط ، تضخم فى عضلة القلب.

- شحوب الوجه والأغشية المخاطية.

- ضعف الأظافر وتقصفها وفي الحالات الشديدة تفقد تحدبها وتصبح مسطحة أو مقعرة.

- ضمور حلمات اللسان فيصبح سطحه أملس باهت.

- التهاب زاويتي الفم.

- فقدان الشهية وانتفاخ.

- ألم أو صعوبة في البلع.

- العصبية وتغير سلوكي في الأطفال وضعف النمو والتركيز.

في الحالات الشديدة يحدث هبوط احتقاني للقلب.

الوقاية من فقر الدم

تناول وجبة متوازنة تحتوي على كميات مناسبة من الحديد مع الاهتمام بتناول الحديد من مصادر حيوانية.

تجنب تناول الأطعمة التي تعوق امتصاص الحديد مع الوجبات أو بعد الأكل مباشرةً

تناول العناصر التي تساعد امتصاص الحديد مثل فيتامين ج (مع الوجبات).

علاج أى مصدر للنزيف المزمن وعلاج أمراض سوء الامتصاص.

عدم تناول الأسبرين ومضادات الروماتزم بكثرة.

التوعية بطرق الإصابة بالديدان الطفيلية التي تسبب أنيميا لتجنب الإصابة بها.

بالنسبة للمرأة الحامل يجب أن تتناول جرعات إضافية من الحديد في النصف الثاني من فترة الحمل.